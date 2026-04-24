Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 23 de abril de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 23 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 760

2. 336

3. 334

4. 111

5. 799

6. 121

7. 699

8. 966

9. 996

10. 914

11. 283

12. 489

13. 764

14. 443

15. 807

16. 188

17. 509

18. 320

19. 547

20. 384



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 07

• 09

• 11

• 14

• 20

• 21

• 33

• 34

• 36

• 43

• 47

• 60

• 64

• 66

• 83

• 84

• 88

• 89

• 96

• 99



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 510

2. 497

3. 149

4. 047

5. 225

6. 978

7. 594

8. 566

9. 237

10. 497

11. 460

12. 026

13. 911

14. 496

15. 160

16. 729

17. 247

18. 594

19. 016

20. 206

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 05

• 06

• 10

• 11

• 16

• 25

• 26

• 29

• 34

• 37

• 47

• 49

• 60

• 66

• 68

• 70

• 78

• 94

• 96

• 97



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.