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Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 23 de abril de 2026

Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este jueves 23 de abril de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.

El País
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24/04/2026, 07:00
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Kiosco con juegos de azar.
Kiosco con juegos de azar.
Foto: Leonardo Mainé/El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 23 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

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Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 760
2. 336
3. 334
4. 111
5. 799
6. 121
7. 699
8. 966
9. 996
10. 914
11. 283
12. 489
13. 764
14. 443
15. 807
16. 188
17. 509
18. 320
19. 547
20. 384

Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 07
• 09
• 11
• 14
• 20
• 21
• 33
• 34
• 36
• 43
• 47
• 60
• 64
• 66
• 83
• 84
• 88
• 89
• 96
• 99

Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola.
Boleto de juego de la Tómbola.
Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 510
2. 497
3. 149
4. 047
5. 225
6. 978
7. 594
8. 566
9. 237
10. 497
11. 460
12. 026
13. 911
14. 496
15. 160
16. 729
17. 247
18. 594
19. 016
20. 206

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 05
• 06
• 10
• 11
• 16
• 25
• 26
• 29
• 34
• 37
• 47
• 49
• 60
• 66
• 68
• 70
• 78
• 94
• 96
• 97

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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