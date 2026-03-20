Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 19 de marzo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este jueves 19 de marzo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Redacción El País
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 19 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 395
2. 624
3. 070
4. 313
5. 001
6. 877
7. 224
8. 686
9. 030
10. 026
11. 464
12. 735
13. 995
14. 833
15. 689
16. 681
17. 517
18. 791
19. 683
20. 583
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 01
• 13
• 17
• 18
• 24
• 26
• 30
• 32
• 33
• 35
• 64
• 70
• 77
• 81
• 83
• 86
• 89
• 91
• 93
• 95
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 173
2. 367
3. 434
4. 508
5. 814
6. 918
7. 041
8. 169
9. 802
10. 366
11. 600
12. 711
13. 446
14. 318
15. 889
16. 381
17. 446
18. 637
19. 649
20. 107
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 00
• 02
• 07
• 08
• 11
• 14
• 18
• 31
• 34
• 36
• 37
• 41
• 46
• 49
• 66
• 67
• 69
• 73
• 81
• 89
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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