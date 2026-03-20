Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 19 de marzo de 2026

Redacción El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 19 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 395

2. 624

3. 070

4. 313

5. 001

6. 877

7. 224

8. 686

9. 030

10. 026

11. 464

12. 735

13. 995

14. 833

15. 689

16. 681

17. 517

18. 791

19. 683

20. 583



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 01

• 13

• 17

• 18

• 24

• 26

• 30

• 32

• 33

• 35

• 64

• 70

• 77

• 81

• 83

• 86

• 89

• 91

• 93

• 95



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 173

2. 367

3. 434

4. 508

5. 814

6. 918

7. 041

8. 169

9. 802

10. 366

11. 600

12. 711

13. 446

14. 318

15. 889

16. 381

17. 446

18. 637

19. 649

20. 107

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 00

• 02

• 07

• 08

• 11

• 14

• 18

• 31

• 34

• 36

• 37

• 41

• 46

• 49

• 66

• 67

• 69

• 73

• 81

• 89



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.