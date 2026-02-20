Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 19 de febrero de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este jueves 19 de febrero de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Redacción El País
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 19 de febrero de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 396
2. 678
3. 687
4. 834
5. 591
6. 142
7. 115
8. 667
9. 582
10. 154
11. 936
12. 349
13. 860
14. 455
15. 276
16. 997
17. 128
18. 913
19. 508
20. 907
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 07
• 08
• 13
• 15
• 28
• 34
• 36
• 42
• 49
• 54
• 55
• 60
• 67
• 76
• 78
• 82
• 87
• 91
• 96
• 97
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 872
2. 341
3. 512
4. 077
5. 048
6. 479
7. 001
8. 119
9. 702
10. 553
11. 201
12. 721
13. 721
14. 033
15. 831
16. 973
17. 858
18. 250
19. 897
20. 969
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 01
• 02
• 12
• 19
• 21
• 26
• 31
• 33
• 41
• 48
• 50
• 53
• 56
• 58
• 69
• 72
• 73
• 77
• 79
• 97
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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