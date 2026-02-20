Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 19 de febrero de 2026

Redacción El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 19 de febrero de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 396

2. 678

3. 687

4. 834

5. 591

6. 142

7. 115

8. 667

9. 582

10. 154

11. 936

12. 349

13. 860

14. 455

15. 276

16. 997

17. 128

18. 913

19. 508

20. 907



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 07

• 08

• 13

• 15

• 28

• 34

• 36

• 42

• 49

• 54

• 55

• 60

• 67

• 76

• 78

• 82

• 87

• 91

• 96

• 97



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 872

2. 341

3. 512

4. 077

5. 048

6. 479

7. 001

8. 119

9. 702

10. 553

11. 201

12. 721

13. 721

14. 033

15. 831

16. 973

17. 858

18. 250

19. 897

20. 969

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 01

• 02

• 12

• 19

• 21

• 26

• 31

• 33

• 41

• 48

• 50

• 53

• 56

• 58

• 69

• 72

• 73

• 77

• 79

• 97



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.