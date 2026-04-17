Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 16 de abril de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 16 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 042

2. 138

3. 363

4. 868

5. 768

6. 244

7. 070

8. 626

9. 156

10. 425

11. 002

12. 317

13. 222

14. 515

15. 540

16. 883

17. 975

18. 214

19. 227

20. 904



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 02

• 04

• 14

• 15

• 17

• 22

• 25

• 26

• 27

• 38

• 40

• 42

• 44

• 56

• 63

• 68

• 70

• 75

• 83

• 90



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 189

2. 542

3. 039

4. 429

5. 104

6. 202

7. 993

8. 047

9. 171

10. 946

11. 876

12. 905

13. 667

14. 851

15. 710

16. 868

17. 966

18. 173

19. 684

20. 283

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 02

• 04

• 05

• 10

• 29

• 39

• 42

• 46

• 47

• 51

• 66

• 67

• 68

• 71

• 73

• 76

• 83

• 84

• 89

• 93



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.