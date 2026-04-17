Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 16 de abril de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este jueves 16 de abril de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 16 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 042
2. 138
3. 363
4. 868
5. 768
6. 244
7. 070
8. 626
9. 156
10. 425
11. 002
12. 317
13. 222
14. 515
15. 540
16. 883
17. 975
18. 214
19. 227
20. 904
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 02
• 04
• 14
• 15
• 17
• 22
• 25
• 26
• 27
• 38
• 40
• 42
• 44
• 56
• 63
• 68
• 70
• 75
• 83
• 90
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 189
2. 542
3. 039
4. 429
5. 104
6. 202
7. 993
8. 047
9. 171
10. 946
11. 876
12. 905
13. 667
14. 851
15. 710
16. 868
17. 966
18. 173
19. 684
20. 283
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 02
• 04
• 05
• 10
• 29
• 39
• 42
• 46
• 47
• 51
• 66
• 67
• 68
• 71
• 73
• 76
• 83
• 84
• 89
• 93
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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