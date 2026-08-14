Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 13 de agosto de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 13 de agosto de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 442

2. 778

3. 674

4. 786

5. 828

6. 941

7. 288

8. 068

9. 328

10. 131

11. 865

12. 697

13. 516

14. 323

15. 068

16. 645

17. 982

18. 917

19. 350

20. 139



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 16

• 17

• 18

• 23

• 28

• 31

• 39

• 41

• 42

• 45

• 50

• 56

• 65

• 68

• 74

• 78

• 82

• 86

• 88

• 97



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 486

2. 522

3. 786

4. 531

5. 916

6. 325

7. 712

8. 258

9. 204

10. 991

11. 185

12. 212

13. 179

14. 275

15. 626

16. 437

17. 037

18. 720

19. 541

20. 179

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 04

• 12

• 16

• 19

• 20

• 22

• 25

• 26

• 31

• 37

• 41

• 52

• 58

• 75

• 79

• 80

• 85

• 86

• 91

• 99



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.