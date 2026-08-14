Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 13 de agosto de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este jueves 13 de agosto de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 13 de agosto de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 442
2. 778
3. 674
4. 786
5. 828
6. 941
7. 288
8. 068
9. 328
10. 131
11. 865
12. 697
13. 516
14. 323
15. 068
16. 645
17. 982
18. 917
19. 350
20. 139
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 16
• 17
• 18
• 23
• 28
• 31
• 39
• 41
• 42
• 45
• 50
• 56
• 65
• 68
• 74
• 78
• 82
• 86
• 88
• 97
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 486
2. 522
3. 786
4. 531
5. 916
6. 325
7. 712
8. 258
9. 204
10. 991
11. 185
12. 212
13. 179
14. 275
15. 626
16. 437
17. 037
18. 720
19. 541
20. 179
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 04
• 12
• 16
• 19
• 20
• 22
• 25
• 26
• 31
• 37
• 41
• 52
• 58
• 75
• 79
• 80
• 85
• 86
• 91
• 99
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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