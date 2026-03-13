Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 12 de marzo de 2026

Redacción El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 12 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 901

2. 508

3. 167

4. 646

5. 116

6. 081

7. 300

8. 009

9. 037

10. 475

11. 510

12. 100

13. 398

14. 733

15. 586

16. 715

17. 469

18. 759

19. 764

20. 434



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 00

• 01

• 08

• 09

• 10

• 15

• 16

• 33

• 34

• 37

• 46

• 55

• 59

• 64

• 67

• 69

• 75

• 81

• 86

• 98



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 321

2. 170

3. 168

4. 852

5. 064

6. 779

7. 679

8. 493

9. 197

10. 033

11. 051

12. 701

13. 154

14. 714

15. 513

16. 005

17. 284

18. 278

19. 864

20. 114

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 01

• 05

• 13

• 14

• 21

• 33

• 47

• 48

• 51

• 52

• 54

• 62

• 64

• 68

• 70

• 78

• 79

• 84

• 93

• 97



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.