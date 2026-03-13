Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 12 de marzo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este jueves 12 de marzo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Redacción El País
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 12 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 901
2. 508
3. 167
4. 646
5. 116
6. 081
7. 300
8. 009
9. 037
10. 475
11. 510
12. 100
13. 398
14. 733
15. 586
16. 715
17. 469
18. 759
19. 764
20. 434
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 00
• 01
• 08
• 09
• 10
• 15
• 16
• 33
• 34
• 37
• 46
• 55
• 59
• 64
• 67
• 69
• 75
• 81
• 86
• 98
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 321
2. 170
3. 168
4. 852
5. 064
6. 779
7. 679
8. 493
9. 197
10. 033
11. 051
12. 701
13. 154
14. 714
15. 513
16. 005
17. 284
18. 278
19. 864
20. 114
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 01
• 05
• 13
• 14
• 21
• 33
• 47
• 48
• 51
• 52
• 54
• 62
• 64
• 68
• 70
• 78
• 79
• 84
• 93
• 97
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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