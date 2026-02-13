Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 12 de febrero de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este jueves 12 de febrero de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Redacción El País
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 12 de febrero de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 060
2. 590
3. 127
4. 191
5. 190
6. 019
7. 934
8. 019
9. 382
10. 189
11. 467
12. 139
13. 752
14. 972
15. 142
16. 957
17. 299
18. 733
19. 692
20. 086
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 06
• 19
• 27
• 33
• 34
• 39
• 42
• 43
• 52
• 57
• 60
• 67
• 72
• 82
• 86
• 89
• 90
• 91
• 92
• 99
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 367
2. 205
3. 607
4. 213
5. 413
6. 107
7. 380
8. 093
9. 991
10. 232
11. 199
12. 280
13. 162
14. 743
15. 600
16. 942
17. 113
18. 735
19. 568
20. 634
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 00
• 05
• 07
• 13
• 32
• 33
• 34
• 35
• 38
• 42
• 43
• 48
• 50
• 62
• 67
• 68
• 80
• 91
• 93
• 99
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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