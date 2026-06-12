Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 11 de junio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 11 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 043

2. 847

3. 393

4. 921

5. 369

6. 745

7. 066

8. 209

9. 098

10. 725

11. 382

12. 091

13. 208

14. 661

15. 382

16. 137

17. 142

18. 252

19. 284

20. 439



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 08

• 09

• 21

• 25

• 37

• 39

• 42

• 43

• 45

• 47

• 52

• 61

• 66

• 69

• 82

• 84

• 88

• 91

• 93

• 98



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 161

2. 061

3. 585

4. 911

5. 973

6. 507

7. 505

8. 739

9. 385

10. 981

11. 411

12. 538

13. 521

14. 675

15. 365

16. 060

17. 756

18. 699

19. 294

20. 586

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 01

• 05

• 07

• 11

• 21

• 38

• 39

• 43

• 56

• 60

• 61

• 65

• 66

• 73

• 75

• 81

• 85

• 86

• 94

• 99



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.