Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 11 de junio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este jueves 11 de junio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 11 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 043
2. 847
3. 393
4. 921
5. 369
6. 745
7. 066
8. 209
9. 098
10. 725
11. 382
12. 091
13. 208
14. 661
15. 382
16. 137
17. 142
18. 252
19. 284
20. 439
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 08
• 09
• 21
• 25
• 37
• 39
• 42
• 43
• 45
• 47
• 52
• 61
• 66
• 69
• 82
• 84
• 88
• 91
• 93
• 98
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 161
2. 061
3. 585
4. 911
5. 973
6. 507
7. 505
8. 739
9. 385
10. 981
11. 411
12. 538
13. 521
14. 675
15. 365
16. 060
17. 756
18. 699
19. 294
20. 586
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 01
• 05
• 07
• 11
• 21
• 38
• 39
• 43
• 56
• 60
• 61
• 65
• 66
• 73
• 75
• 81
• 85
• 86
• 94
• 99
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
¿Encontraste un error?