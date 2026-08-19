Entregarán estacas de rosas gratis en el Rosedal del Prado: fecha y horario del evento

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que se realizará una entrega gratuita de estacas de rosas en el Rosedal del Prado. Además de las flores gratis, las personas interesadas también se podrán llevar información explicativa sobre el procedimiento y los cuidados que requiere su implantación.

Jornada de entrega de rosas gratis en el Prado

La entrega gratuita se realizará el viernes 21 de agosto, confirmó el gobierno departamental a través de su página oficial. La propuesta suele reunir a muchas personas, según la comuna. La convocatoria es para las 12:00 horas y la jornada durará hasta las 16:00.

En esta oportunidad se entregarán estacas de rosales trepadores, tanto antiguos como modernos.

Estas rosas, que alcanzan su máximo esplendor en las pérgolas y en la glorieta central de la Rosaleda, se distinguen por sus tallos largos y flexibles, que crecen de manera trepadora y se apoyan sobre distintas estructuras.

¿Qué es una estaca?

La estaca es una forma de reproducción asexual que se basa en cortar un tallo sano de la rosa y colocarlo en condiciones adecuadas para que desarrolle raíces, indica la IMM. Una vez que echa raíces, el tallo da origen a una nueva planta idéntica a la planta madre.

Rosas en el Rosedal del Prado. Foto: IMM.

Como pasa con otras especies de plantas, las trepadoras se cultivan en el Vivero de Rosaleda, en el parque Prado, que es responsable de cultivar y preservar las diversas variedades de rosedales.

Importancia del Rosedal del Prado en Montevideo

El Rosedal está ubicado en el corazón del Prado, rodeado por las avenidas Agraciada, Lucas Obes, Joaquín Suárez y Luis Alberto de Herrera, además de las calles Castro y José María Reyes.

Sus 12.000 rosales fueron importados de Francia en 1910 y hoy el espacio se caracteriza por sus cuatro grandes pérgolas de 60 metros de largo, coronadas por ocho cúpulas de estilo art nouveau. En su centro se encuentra una fuente de bronce rodeada por 20 columnas con distintas variedades de rosales, mientras que ocho caminos conducen hacia un paisaje que reúne más de 300 variedades de rosas antiguas y modernas.

Rosas en el Prado de Montevideo. Foto: IMM.

Con su amplia diversidad de especies, colores y aromas, y su principal período de floración durante la primavera, el Rosedal constituye uno de los espacios verdes más destacados del Prado y un lugar de paseo y contemplación para quienes recorren esta zona de Montevideo.