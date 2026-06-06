El pronóstico para hoy sábado 6 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el sábado 6 de junio de 2026 tendrá como mínima más baja del país 9°C y como máxima más alta 23°C.

En el noroeste, la mañana presentará cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas. Para la tarde/noche continuará la nubosidad abundante, también con nieblas y neblinas, y se incorporarán precipitaciones y probables tormentas. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 23°C.

Para el noreste, la mañana estará nubosa y cubierta, con períodos de algo nuboso, nieblas y neblinas, además de precipitaciones escasas. En la tarde/noche predominará el cielo nuboso, con períodos de cubierto, nieblas y neblinas, y precipitaciones escasas y aisladas. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima de 22°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas. Durante la tarde/noche se mantendrá el cielo nuboso, con períodos de cubierto, nieblas y neblinas, y precipitaciones escasas y aisladas. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima de 22°C.

Cielo con nubes en zona rural de Uruguay. Foto: Darwin Borrelli/El País.

En el centro-sur, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con períodos de algo nuboso, nieblas y neblinas. Hacia la tarde/noche continuará el cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas, y precipitaciones escasas y aisladas. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima de 21°C.

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso, nieblas y neblinas, además de precipitaciones escasas. En la tarde/noche seguirá el cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas, y probables precipitaciones escasas y aisladas. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima de 20°C.

En Punta del Este, la mañana estará nubosa y cubierta, con períodos de algo nuboso, nieblas y neblinas. Para la tarde/noche continuará el cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 16°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso, nieblas y neblinas. Durante la tarde/noche persistirá el cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 19°C.

El pronóstico de Inumet para los próximos días

Para los próximos días, Inumet marca una continuidad de condiciones inestables, con cielo mayormente cubierto, presencia de neblinas y bancos de niebla, precipitaciones y tormentas aisladas o probables, además de un aumento del viento con rachas.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.