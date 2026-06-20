El pronóstico para hoy sábado 20 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el sábado 20 de junio de 2026 tendrá una jornada fría en el país, con la mínima ubicada en -1°C y la máxima en 17°C.

En el noroeste, la mañana estará con cielo claro a algo nuboso, con períodos de nubosidad y heladas, además de nieblas y neblinas. Hacia la tarde y la noche predominará el cielo algo nuboso a nuboso, con neblinas y bancos de niebla. La temperatura irá de 0°C a 17°C.

Para el noreste, la mañana comenzará clara a algo nubosa, con intervalos nubosos, heladas, nieblas y neblinas. En la tarde y noche el cielo pasará a algo nuboso y nuboso, con neblinas y bancos de niebla. La temperatura irá de -1°C a 14°C.

En el suroeste, la mañana presentará cielo claro a algo nuboso, con heladas, nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche continuará el tiempo algo nuboso. La temperatura irá de 0°C a 13°C.

En el centro-sur, la mañana estará clara a algo nubosa, con heladas, nieblas y neblinas. Para la tarde y la noche, el cielo se mantendrá algo nuboso. La temperatura irá de -1°C a 14°C.

En el este, la mañana tendrá cielo claro a algo nuboso, con períodos nubosos, heladas, nieblas y neblinas. En la tarde y noche dominará el cielo algo nuboso y nuboso, con neblinas y bancos de niebla. La temperatura irá de -1°C a 14°C.

En Punta del Este, la mañana se presentará clara a algo nubosa, con neblinas. Hacia la tarde y la noche habrá cielo algo nuboso, con períodos de nubosidad y neblinas. La temperatura irá de 9°C a 13°C.

Campos junto a la Ruta 12 cubiertos de hielo por la helada debido a las bajas temperaturas en el departamento de Lavalleja. Ricardo Figueredo/Archivo El Pais

El pronóstico en Montevideo

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará clara a algo nubosa, con heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche el cielo estará algo nuboso, con períodos nubosos y neblinas. La temperatura irá de 2°C a 14°C.

¿Cómo estará el clima la próxima semana?

La tendencia general para los próximos días marca un aumento de la nubosidad, persistencia de neblinas y bancos de niebla, heladas o heladas agrometeorológicas y la aparición de precipitaciones aisladas o probables, con rachas en zonas costeras hacia el final del período.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.