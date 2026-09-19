El pronóstico para hoy sabado 19 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
La temperatura en el territorio nacional irá desde los 13°C y alcanzará una máxima de 26°C, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología esta mañana de sabado 19 de setiembre de 2026.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el sábado 19 de setiembre de 2026 tendrá una mínima más baja de 11°C y una máxima más alta de 26°C en el país.
En el noroeste, la mañana estará nubosa, con períodos de cielo cubierto, neblinas y bancos de niebla, además de baja probabilidad de precipitaciones escasas; hacia la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto, con neblinas, bancos de niebla, precipitaciones y probables tormentas. La temperatura irá de 13°C a 26°C.
Para el noreste, la mañana presentará cielo nuboso con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, junto a baja probabilidad de precipitaciones escasas; en la tarde y la noche dominará el cielo nuboso y cubierto, con neblinas, bancos de niebla, precipitaciones y probables tormentas. La temperatura irá de 12°C a 23°C.
En el suroeste, la mañana tendrá cielo nuboso, con períodos de algo nuboso, neblinas y bancos de niebla; durante la tarde y la noche el cielo pasará a algo nuboso y nuboso, con neblinas. La temperatura irá de 11°C a 26°C.
En el centro-sur, la mañana será nubosa, con neblinas y bancos de niebla; para la tarde y la noche se prevé cielo nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso, precipitaciones aisladas y rachas de hasta 40 km/h. La temperatura irá de 11°C a 24°C.
En el este, la mañana comenzará nubosa, con períodos de cielo cubierto, nieblas y neblinas, además de rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras; hacia la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con neblinas, precipitaciones aisladas y rachas de hasta 40 km/h en la costa. La temperatura irá de 12°C a 23°C.
En Punta del Este, la mañana se mantendrá nubosa, con períodos de cubierto y rachas de hasta 40 km/h; en la tarde y la noche seguirá el cielo nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones y rachas de hasta 40 km/h. La temperatura irá de 14°C a 17°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo nuboso; durante la tarde y la noche continuará nuboso, con períodos de algo nuboso. La temperatura irá de 12°C a 23°C.
La tendencia general para los próximos días marca un aumento de la inestabilidad, con precipitaciones y tormentas, rachas de viento más intensas y un posterior descenso de temperatura.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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