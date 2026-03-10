Clima de hoy en Uruguay: el pronóstico de Inumet de este martes 10 de marzo y los próximos días

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este martes 10 de marzo de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 10°C y 29°C en diferentes zonas del país.

En el noroeste, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con períodos de claro. A partir de la tarde, se espera cielo nuboso, con períodos de cubierto. Inumet advierte rachas de viento de 40 a 50 km/h en el final del día. Temperaturas: mínima 15°C y máxima 27°C.

En el noreste, durante la mañana se espera cielo algo nuboso y nuboso, con neblinas. En el final del día, el cielo estará nuboso, con períodos de cubierto, y se prevé baja probabilidad de precipitaciones escasas. Inumet pronostica rachas de viento de hasta 50 km/h. Temperaturas: mínima 14°C y máxima 25°C.

En el suroeste, la mañana estará clara y algo nubosa, con neblinas. Hacia la tarde, se prevé cielo nuboso. Se esperan rachas de viento de hasta 50 km/h en zonas costeras durante el final del día. Temperaturas: mínima 13°C y máxima 29°C.

En el centro-sur, se anuncia una mañana clara y algo nubosa, con neblinas. A partir de la tarde, Inumet prevé cielo nuboso, con períodos de cubierto, y rachas de viento de hasta 50 km/h en zonas costeras. Temperaturas: mínima 12°C y máxima 26°C.

Montevideo bajo un cielo nublado. Foto: Archivo El País

En el este, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con períodos de claro, con neblinas y bancos de niebla, y con baja probabilidad de precipitaciones. En el final del día se espera cielo nuboso, con períodos de cubierto, con neblinas, y se indican probables precipitaciones escasas. Inumet prevé rachas de viento de hasta 50 km/h en zonas costeras. Temperaturas: mínima 10°C y máxima 25°C.

En Punta del Este, la mañana estará clara y algo nubosa. Hacia la tarde, el cielo se presentará nuboso, con períodos de cubierto. Se anuncian rachas de viento de hasta 50 km/h. Temperaturas: mínima 17°C y máxima 22°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se espera clara y algo nubosa. En el final del día se prevé cielo nuboso, con rachas de viento de hasta 50 km/h en zonas costeras. Temperaturas: mínima 13°C y máxima 24°C.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

Para los próximos días, Inumet prevé un panorama con aumento de nubosidad y presencia de neblinas y bancos de niebla en varios momentos, junto con ocasiones de precipitaciones aisladas y, de forma puntual, baja probabilidad de tormentas, además de episodios con rachas de viento relevantes, especialmente en áreas costeras.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.