Clima de hoy en Uruguay: el pronóstico de Inumet de este domingo 15 de marzo y los próximos días

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este domingo 15 de marzo de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 14°C y 33°C en diferentes zonas del país.

En el noroeste, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con vientos del sector este al norte entre 10 y 30 km/h. Durante la tarde y la noche el cielo estará nuboso con períodos de algo nuboso y se prevén altas temperaturas, con baja probabilidad de tormentas aisladas. Los vientos soplarán del sector norte entre 10 y 40 km/h. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 32°C.

En el noreste, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso con presencia de nieblas y neblinas, y vientos del este al noreste y norte entre 10 y 30 km/h. Hacia la tarde y la noche se espera cielo claro y algo nuboso con períodos de nuboso y altas temperaturas. Los vientos serán del sector norte entre 10 y 40 km/h, con rachas de 50 km/h. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 32°C.

En el suroeste, la mañana se presentará clara y algo nubosa con neblinas, con vientos del noreste al norte entre 10 y 30 km/h. A partir de la tarde el cielo estará algo nuboso con períodos de nuboso y se prevén altas temperaturas. Los vientos soplarán del sector norte entre 10 y 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 33°C.

En el centro-sur, la mañana comenzará con cielo claro y algo nuboso con períodos de nuboso y neblinas, con vientos del noreste al norte entre 10 y 30 km/h. Durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo claro y algo nuboso con períodos de nuboso y altas temperaturas. Los vientos serán del sector norte entre 10 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 32°C.

Montevideo bajo un cielo parcialmente nublado. Foto: Archivo El País

En el este, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa con períodos de cubierto, con presencia de nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del noreste y norte entre 10 y 30 km/h. Durante la tarde y la noche se espera cielo claro y algo nuboso con períodos de nuboso, con vientos del sector norte entre 10 y 40 km/h y rachas de 50 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 29°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso con períodos de claro y neblinas, con vientos del noreste al sureste entre 10 y 30 km/h. Hacia la tarde y la noche se prevé cielo claro y algo nuboso, con vientos del sureste al noreste entre 10 y 40 km/h y rachas de 50 km/h. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 27°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará clara y algo nubosa con neblinas, con vientos del norte al sureste entre 10 y 30 km/h y períodos de variables entre 0 y 10 km/h. Durante la tarde y la noche continuará el cielo claro y algo nuboso con altas temperaturas. Los vientos serán del sureste al noreste entre 10 y 40 km/h, con rachas de 50 km/h. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 32°C.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

De acuerdo con la tendencia general señalada por Inumet, en los días siguientes se mantendrán las altas temperaturas y la nubosidad en aumento. Hacia el comienzo de la semana se prevé mayor inestabilidad, con condiciones favorables para precipitaciones y tormentas, acompañadas por rachas de viento fuertes asociadas a estos fenómenos.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.