Clima de hoy en Uruguay: el pronóstico de Inumet de este domingo 15 de marzo y los próximos días
La temperatura en el territorio nacional irá desde los 14°C y alcanzará una máxima de 33°C, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología esta mañana de domingo 15 de marzo de 2026.
El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este domingo 15 de marzo de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 14°C y 33°C en diferentes zonas del país.
En el noroeste, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con vientos del sector este al norte entre 10 y 30 km/h. Durante la tarde y la noche el cielo estará nuboso con períodos de algo nuboso y se prevén altas temperaturas, con baja probabilidad de tormentas aisladas. Los vientos soplarán del sector norte entre 10 y 40 km/h. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 32°C.
En el noreste, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso con presencia de nieblas y neblinas, y vientos del este al noreste y norte entre 10 y 30 km/h. Hacia la tarde y la noche se espera cielo claro y algo nuboso con períodos de nuboso y altas temperaturas. Los vientos serán del sector norte entre 10 y 40 km/h, con rachas de 50 km/h. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 32°C.
En el suroeste, la mañana se presentará clara y algo nubosa con neblinas, con vientos del noreste al norte entre 10 y 30 km/h. A partir de la tarde el cielo estará algo nuboso con períodos de nuboso y se prevén altas temperaturas. Los vientos soplarán del sector norte entre 10 y 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 33°C.
En el centro-sur, la mañana comenzará con cielo claro y algo nuboso con períodos de nuboso y neblinas, con vientos del noreste al norte entre 10 y 30 km/h. Durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo claro y algo nuboso con períodos de nuboso y altas temperaturas. Los vientos serán del sector norte entre 10 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 32°C.
En el este, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa con períodos de cubierto, con presencia de nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del noreste y norte entre 10 y 30 km/h. Durante la tarde y la noche se espera cielo claro y algo nuboso con períodos de nuboso, con vientos del sector norte entre 10 y 40 km/h y rachas de 50 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 29°C.
En Punta del Este, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso con períodos de claro y neblinas, con vientos del noreste al sureste entre 10 y 30 km/h. Hacia la tarde y la noche se prevé cielo claro y algo nuboso, con vientos del sureste al noreste entre 10 y 40 km/h y rachas de 50 km/h. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 27°C.
En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará clara y algo nubosa con neblinas, con vientos del norte al sureste entre 10 y 30 km/h y períodos de variables entre 0 y 10 km/h. Durante la tarde y la noche continuará el cielo claro y algo nuboso con altas temperaturas. Los vientos serán del sureste al noreste entre 10 y 40 km/h, con rachas de 50 km/h. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 32°C.
Cómo estará el tiempo en los próximos días
De acuerdo con la tendencia general señalada por Inumet, en los días siguientes se mantendrán las altas temperaturas y la nubosidad en aumento. Hacia el comienzo de la semana se prevé mayor inestabilidad, con condiciones favorables para precipitaciones y tormentas, acompañadas por rachas de viento fuertes asociadas a estos fenómenos.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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