Clima de Uruguay hoy: el pronóstico de Inumet de este domingo 1º de marzo y los próximos días

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este domingo 1º de marzo de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 11°C y 32°C en diferentes zonas del país.

Para la zona del noroeste, en la mañana se espera un cielo claro y algo nuboso, con vientos del este y noreste entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Hacia el final del día, el cielo se mantendrá en condiciones similares, pero con vientos del sureste y este, presentando rachas de 40 a 50 km/h. Las temperaturas mínima y máxima serán de 15°C y 32°C, respectivamente.

En el noreste, la jornada comenzará con un ambiente claro y algo nuboso, acompañado de neblinas y bancos de niebla por la mañana. Se presentarán vientos del este y noreste de entre 10 y 30 km/h. En las horas de la tarde y noche, continuarán las mismas condiciones meteorológicas, aunque los vientos girarán al sureste y este, con rachas de 40 a 50 km/h. Se prevén temperaturas de entre 12°C y 30°C.

La región suroeste iniciará el día con un clima claro y algo nuboso, y vientos del noreste y este de 10 a 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h en zonas costeras. A partir de la tarde, las condiciones se mantendrán constantes, pero con vientos del sector este y rachas de 40 a 50 km/h. La temperatura oscilará entre 16°C y 32°C.

Para el centro-sur, se pronostica también un comienzo de día claro y algo nuboso, con presencia de neblinas en horas matutinas y vientos del noreste con ráfagas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Durante el final del día, no se esperan variaciones significativas en el estado del cielo y se esperan rachas de viento de entre 40 y 50 km/h del sector este. Las temperaturas alcanzarán valores entre 13°C y 31°C.

Cielo despejado sobre Montevideo. Foto: Archivo El País

En el este, se anticipa una mañana con cielo claro y algo nuboso, adicionalmente habrán nieblas y neblinas. Los vientos serán del este y noreeste, con intensidades de 10 a 30 km/h. Con la llegada de la tarde y noche, los vientos cambiarán al sector este, manteniendo velocidades similares y con rachas que podrían llegar a los 40 a 50 km/h. Las temperaturas mínima y máxima esperadas son de 11°C y 29°C, respectivamente.

Punta del Este verá un estado del tiempo de hoy similar al resto del país, con un cielo claro y algo nuboso y vientos del noreste al sureste de 10 a 30 km/h, incluyendo ráfagas de hasta 40 km/h por la mañana. En contraste, la tarde y noche se percibirán vientos del sector este, con ráfagas de 40 a 50 km/h. Las temperaturas rondarán entre 18°C y 26°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, el pronóstico es de un cielo predominantemente claro y algo nuboso, sin condiciones meteorológicas adversas significativas por la mañana, y vientos del noreste de 10 a 30 km/h con ráfagas de hasta 40 km/h. Para lo que resta del día, se mantendrán las mismas características climáticas, con ráfagas de viento del sector este de 40 a 50 km/h. Se registrará una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 30°C.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

En cuanto al pronóstico general para los próximos días, se espera que las condiciones meteorológicas permanezcan estables con cielos claros y parcialmente nubosos en la mayoría de las regiones. Se anuncian probables aumentos de nubosidad hacia el martes, con posibles precipitaciones y tormentas en algunas zonas del país. Las temperaturas seguirán siendo cálidas, manteniendo un rango similar al del día de hoy.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.