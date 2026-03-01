Clima de Uruguay hoy: el pronóstico de Inumet de este domingo 1º de marzo y los próximos días
La temperatura en el territorio nacional irá desde los 11°C y alcanzará una máxima de 32°C, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología esta mañana de domingo 1º de marzo de 2026.
El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este domingo 1º de marzo de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 11°C y 32°C en diferentes zonas del país.
Para la zona del noroeste, en la mañana se espera un cielo claro y algo nuboso, con vientos del este y noreste entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Hacia el final del día, el cielo se mantendrá en condiciones similares, pero con vientos del sureste y este, presentando rachas de 40 a 50 km/h. Las temperaturas mínima y máxima serán de 15°C y 32°C, respectivamente.
En el noreste, la jornada comenzará con un ambiente claro y algo nuboso, acompañado de neblinas y bancos de niebla por la mañana. Se presentarán vientos del este y noreste de entre 10 y 30 km/h. En las horas de la tarde y noche, continuarán las mismas condiciones meteorológicas, aunque los vientos girarán al sureste y este, con rachas de 40 a 50 km/h. Se prevén temperaturas de entre 12°C y 30°C.
La región suroeste iniciará el día con un clima claro y algo nuboso, y vientos del noreste y este de 10 a 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h en zonas costeras. A partir de la tarde, las condiciones se mantendrán constantes, pero con vientos del sector este y rachas de 40 a 50 km/h. La temperatura oscilará entre 16°C y 32°C.
Para el centro-sur, se pronostica también un comienzo de día claro y algo nuboso, con presencia de neblinas en horas matutinas y vientos del noreste con ráfagas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Durante el final del día, no se esperan variaciones significativas en el estado del cielo y se esperan rachas de viento de entre 40 y 50 km/h del sector este. Las temperaturas alcanzarán valores entre 13°C y 31°C.
En el este, se anticipa una mañana con cielo claro y algo nuboso, adicionalmente habrán nieblas y neblinas. Los vientos serán del este y noreeste, con intensidades de 10 a 30 km/h. Con la llegada de la tarde y noche, los vientos cambiarán al sector este, manteniendo velocidades similares y con rachas que podrían llegar a los 40 a 50 km/h. Las temperaturas mínima y máxima esperadas son de 11°C y 29°C, respectivamente.
Punta del Este verá un estado del tiempo de hoy similar al resto del país, con un cielo claro y algo nuboso y vientos del noreste al sureste de 10 a 30 km/h, incluyendo ráfagas de hasta 40 km/h por la mañana. En contraste, la tarde y noche se percibirán vientos del sector este, con ráfagas de 40 a 50 km/h. Las temperaturas rondarán entre 18°C y 26°C.
En Montevideo y el Área Metropolitana, el pronóstico es de un cielo predominantemente claro y algo nuboso, sin condiciones meteorológicas adversas significativas por la mañana, y vientos del noreste de 10 a 30 km/h con ráfagas de hasta 40 km/h. Para lo que resta del día, se mantendrán las mismas características climáticas, con ráfagas de viento del sector este de 40 a 50 km/h. Se registrará una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 30°C.
Cómo estará el tiempo en los próximos días
En cuanto al pronóstico general para los próximos días, se espera que las condiciones meteorológicas permanezcan estables con cielos claros y parcialmente nubosos en la mayoría de las regiones. Se anuncian probables aumentos de nubosidad hacia el martes, con posibles precipitaciones y tormentas en algunas zonas del país. Las temperaturas seguirán siendo cálidas, manteniendo un rango similar al del día de hoy.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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