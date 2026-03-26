El pronóstico para el viernes 27 de marzo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el viernes 27 de marzo se prevé una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y los 32°C a nivel nacional.

En la región Noroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, acompañado de neblinas y bancos de niebla, con precipitaciones escasas y aisladas. Durante la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla y probable formación de tormentas aisladas. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 32°C.

En el Noreste, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto con presencia de nieblas y neblinas, junto a precipitaciones escasas y aisladas. Hacia la tarde y noche continuará el cielo nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla y probable formación de tormentas aisladas. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 29°C.

En el Suroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto y neblinas, con baja probabilidad de precipitaciones. A partir de la tarde y durante la noche se espera cielo nuboso con períodos de cubierto, persistiendo las neblinas y con ocurrencia de tormentas aisladas. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 30°C.

En el Centro-Sur, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto con neblinas y bancos de niebla, junto a precipitaciones escasas y aisladas. Durante la tarde y la noche se prevé cielo nuboso con períodos de cubierto, con neblinas y tormentas aisladas. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 29°C.

En el Este, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas y precipitaciones escasas y aisladas. En la tarde y noche continuará el cielo nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla y tormentas aisladas. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 27°C.

Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto con precipitaciones escasas y aisladas. Hacia la tarde y noche se mantendrá el cielo nuboso a cubierto, con neblinas y precipitaciones acompañadas de tormentas aisladas. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 24°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto y probables precipitaciones escasas y aisladas. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla y precipitaciones junto a tormentas aisladas. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 26°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.