El pronóstico para el viernes 24 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el viernes 24 de julio de 2026 el clima en Uruguay estará marcado por abundante nubosidad, humedad y lluvias débiles en varias zonas, con un rango térmico nacional que irá desde una mínima de 6°C hasta una máxima de 20°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa y cubierta, con neblinas y bancos de niebla, acompañada por vientos del NE y E de 10-30 km/h. Hacia la tarde/noche el cielo pasará de cubierto a nuboso, persistirán las condiciones de humedad y habrá baja probabilidad de precipitaciones escasas, con vientos del sector E al sector S de 10-20 km/h, con mínima de 9°C y máxima de 20°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo nuboso y cubierto, neblinas y bancos de niebla, mientras los vientos soplarán del NE y E de 10-30 km/h. En la tarde/noche continuará la nubosidad abundante, también con neblinas y bancos de niebla, baja probabilidad de precipitaciones escasas y vientos del sector E de 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 18°C.

En el suroeste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas y vientos del NE de 10-30 km/h. Para la tarde/noche, el cielo estará cubierto a nuboso, con neblinas y bancos de niebla, probables precipitaciones escasas y vientos del sector E de 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h, con mínima de 10°C y máxima de 17°C.

En el centro-sur, el pronóstico marca una mañana nubosa y cubierta, con probables precipitaciones escasas, vientos del NE de 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Durante la tarde/noche seguirá el cielo nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de niebla, probables precipitaciones escasas y vientos del sector E de 10-20 km/h, además de períodos de variables de 0-10 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 16°C.

En el este, la jornada comenzará con cielo nuboso y cubierto, neblinas y bancos de niebla, además de baja probabilidad de precipitaciones escasas, con vientos del NE de 10-30 km/h. En la tarde/noche se mantendrá la nubosidad, continuarán las neblinas y bancos de niebla, habrá precipitaciones escasas y los vientos serán del sector E de 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h, con mínima de 6°C y máxima de 17°C.

Cielo con nubes en Montevideo. Foto: Archivo El País.

Este y Área Metropolitana

Para Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de cubierto, baja probabilidad de precipitaciones escasas y vientos del NE de 10-30 km/h. Hacia la tarde/noche el cielo estará nuboso y cubierto, con neblinas, probables precipitaciones escasas y vientos del NE de 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h, con mínima de 9°C y máxima de 14°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará nubosa y cubierta, con probables precipitaciones escasas, vientos del NE de 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Para la tarde/noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con neblinas, probables precipitaciones escasas y vientos del NE de 10-20 km/h, además de períodos de variables de 0-10 km/h, con mínima de 8°C y máxima de 15°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.