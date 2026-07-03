El pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el sábado 4 de julio de 2026 el clima en Uruguay estará marcado por una jornada fría, con nubosidad extendida, heladas en varias zonas y presencia de nieblas y neblinas; el rango térmico nacional irá de -1°C a 15°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará algo nubosa a nubosa, con intervalos de cielo cubierto, neblinas, bancos de niebla y heladas, mientras que hacia la tarde y la noche predominará la nubosidad con algunos claros. El viento soplará del sector E entre 10-30 km/h durante toda la jornada, con mínima de -1°C y máxima de 15°C.

Para el noreste, se prevé una mañana nubosa, con períodos de cielo cubierto, nieblas, neblinas y heladas; en la tarde y la noche continuará la nubosidad, con neblinas, bancos de niebla y baja probabilidad de precipitaciones escasas. Los vientos serán del S y SE entre 10-30 km/h en la primera parte del día y del sector E entre 10-30 km/h después, con mínima de 0°C y máxima de 14°C.

En el suroeste, la mañana presentará cielo algo nuboso a nuboso, con momentos de mayor cobertura, nieblas, neblinas y heladas, mientras que la tarde y la noche estarán nubosas, con períodos de cielo cubierto. El viento será del sector E entre 10-20 km/h en la mañana y aumentará a 10-30 km/h hacia la segunda mitad del día, con mínima de -1°C y máxima de 14°C.

En el centro-sur, el día comenzará con cielo algo nuboso a nuboso, pasajes de cielo cubierto, nieblas, neblinas y heladas; durante la tarde y la noche seguirá nuboso, con períodos cubiertos y presencia de nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del S y SE entre 10-20 km/h en la mañana y del sector E entre 10-20 km/h luego, con mínima de -1°C y máxima de 14°C.

Mujer abrigada por las bajas temperaturas caminando por Av. 18 de Julio en el barrio Centro. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana será nubosa, con lapsos de cielo cubierto, heladas, nieblas, neblinas y baja probabilidad de precipitaciones escasas, condiciones que se mantendrán durante la tarde y la noche con nubosidad persistente. El viento irá del sector S entre 10-30 km/h en la mañana y rotará al SE y E entre 10-30 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h, con mínima de 2°C y máxima de 13°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos cubiertos, y hacia la tarde y la noche continuará la misma tendencia, con neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sector S entre 10-30 km/h durante la primera parte del día y del SE entre 10-20 km/h, cambiando a variables de 0-10 km/h, con mínima de 6°C y máxima de 11°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, el pronóstico marca una mañana nubosa, con períodos de cielo cubierto, neblinas y bancos de niebla, panorama que se repetirá durante la tarde y la noche. El viento soplará del S y SE entre 10-20 km/h en la mañana y del SE al E entre 10-30 km/h hacia el cierre de la jornada, con mínima de 5°C y máxima de 12°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.