El pronóstico para el sábado 30 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el sábado 30 de mayo se prevé una jornada con marcada nubosidad en todo el país, con una mínima nacional de 7°C y una máxima que alcanzará los 21°C.

En el noroeste, la mañana se presentará nubosa a cubierta con presencia de nieblas y neblinas, mientras que hacia la tarde y noche continuará la abundante nubosidad con neblinas persistentes. Los vientos serán del sector este entre 10 y 20 km/h, tendiendo a variables más débiles. Las temperaturas oscilarán entre 7°C y 21°C.

Para el noreste, se prevé una mañana nubosa y cubierta con nieblas y neblinas, acompañada de precipitaciones escasas y aisladas. En la tarde y noche continuará la nubosidad con mejora parcial y baja probabilidad de lluvias, con vientos del este rotando al sureste entre 10 y 20 km/h y luego variables. Las temperaturas irán de 11°C a 20°C.

En el suroeste, la mañana estará nubosa y cubierta con nieblas y neblinas, sin descartar lluvias aisladas, mientras que en la tarde y noche persistirá la nubosidad con neblinas. Los vientos serán del este entre 10 y 20 km/h, volviéndose variables y más suaves. Se esperan temperaturas entre 7°C y 19°C.

En el centro-sur, el inicio del día estará marcado por cielo nuboso a cubierto con nieblas y neblinas y baja probabilidad de precipitaciones, en tanto que hacia la tarde y noche se mantendrá la nubosidad con condiciones similares. Los vientos soplarán del noreste y norte entre 5 y 20 km/h, luego variables. Las temperaturas se ubicarán entre 8°C y 19°C.

Cielo con nubes en un día soleado en Uruguay. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana se presentará nubosa y cubierta con nieblas y neblinas y algunas precipitaciones aisladas, mientras que en la tarde y noche continuará la abundante nubosidad con lluvias escasas. Los vientos serán del noreste y norte entre 10 y 20 km/h, tendiendo a variables. Las temperaturas oscilarán entre 10°C y 19°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto con neblinas y bancos de niebla, y hacia la tarde y noche persistirá la nubosidad con igual fenómeno. Los vientos soplarán del noreste y norte entre 10 y 20 km/h, luego variables. Las temperaturas se mantendrán entre 13°C y 17°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana comenzará con cielo nuboso a cubierto acompañado de nieblas y neblinas y baja probabilidad de precipitaciones, mientras que en la tarde y noche continuará la nubosidad con neblinas. Los vientos serán del noreste y norte entre 5 y 20 km/h, luego variables. Las temperaturas irán de 10°C a 17°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.