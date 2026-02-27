El pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para el día sábado 28 de febrero de 2026, las temperaturas en la República Oriental del Uruguay oscilarán entre los 14°C y los 31°C.

En la zona Noroeste se espera un cielo algo nuboso a nuboso durante las horas de la mañana, sin precipitaciones previstas. Los vientos dominantes serán del noreste, con una intensidad de entre 10 y 30 km/h. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima podrá alcanzar los 30°C. A partir de la tarde, el cielo se mantendrá algo nuboso y nuboso, con vientos del sector este que persistirán en el rango de 10 a 30 km/h.

Para el Noreste del país, la mañana se presentará con un cielo algo nuboso y la presencia de neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán desde el noreste y este, también entre 10 y 30 km/h. Se registrarán temperaturas que van desde los 14°C hasta los 30°C. El final del día verá un cielo claro y algo nuboso, manteniéndose las mismas condiciones de viento.

En el Suroeste, el pronóstico matutino anuncia un cielo que oscilará entre algo nuboso y nuboso, sin informaciones específicas sobre precipitaciones. Los vientos, proveniendo del noreste y norte, podrán presentar rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Las temperaturas se mantendrán entre los 14°C y 31°C. Por la tarde, los cielos continuarán algo nubosos y nubosos, con vientos del sector este y ráfagas que podrían incrementarse hasta 40 km/h. Se anticipan períodos de vientos variables entre 10 y 20 km/h.

El Centro-Sur anticipa un amanecer algo nuboso, con vientos del noreste que alcanzarán rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 14°C, mientras que la máxima se espera en 31°C. Durante el final del día, el cielo permanecerá algo nuboso, con períodos de claro. Los vientos seguirán siendo del sector este, con similares ráfagas de viento.

El Este del país amanecerá con cielos algo nubosos y la presencia de neblinas y bancos de niebla. Los vientos del sector este mantendrán una velocidad de entre 10 y 30 km/h. Las temperaturas variarán de 14°C a 29°C. Hacia el final del día, se pronostica un cielo algo nuboso con períodos de claro y la posibilidad de neblinas. Los vientos persistirán, y se esperan ráfagas de hasta 40 km/h.

Vista panorámica de la Playa Mansa de Punta del Este. Foto: Archivo El País.

En Punta del Este, el sábado por la mañana se presentará con cielos algo nubosos y períodos de claro, sin fenómenos meteorológicos significativos. A lo largo del día, los vientos estarán girando del noreste al sureste con velocidades de entre 10 y 30 km/h, y se esperan rachas de hasta 40 km/h. La temperatura oscilará entre los 14°C de mínima y los 25°C de máxima. A medida que avance el día, el cielo seguirá algo nuboso y claro, mientras los vientos, ahora del sureste al noreste, podrían traer rachas de entre 40 y 50 km/h.

Finalmente, para Montevideo y el Área Metropolitana, las condiciones climáticas de la mañana se caracterizarán por un cielo algo nuboso con ratos de cielo claro. Los vientos del noreste soplarán moderadamente, llegando a rachas de hasta 40 km/h. Se espera que las temperaturas vayan desde los 13°C hasta los 30°C. En la tarde y noche se mantendrá la misma tendencia del cielo, con los vientos rotando al sector este y alcanzando ráfagas de 40 a 50 km/h.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.