El pronóstico para el sábado 25 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el sábado 25 de julio el país tendrá una jornada mayormente nubosa, con registros térmicos que a nivel nacional irán desde una mínima de 6°C hasta una máxima de 22°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana entre algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo cubierto, además de nieblas y neblinas, con viento del sureste al noreste de 10-20 km/h; hacia la tarde y la noche continuará nuboso, con intervalos de cubierto, bancos de niebla y baja probabilidad de precipitaciones, mientras el viento soplará del noreste y norte de 10-30 km/h, con mínima de 8°C y máxima de 22°C.

Para el noreste, se prevé una mañana nubosa y cubierta, con nieblas, neblinas y baja probabilidad de precipitaciones, acompañada por viento del sector este de 10-20 km/h y períodos variables de 0-10 km/h; en la tarde y la noche el cielo seguirá nuboso, con lapsos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, y el viento rotará al noreste y norte de 10-30 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 19°C.

En el suroeste, la mañana estará nubosa, con períodos de cielo cubierto, presencia de nieblas y neblinas, y viento del noreste de 10-20 km/h; durante la tarde y la noche persistirá la nubosidad con tramos de cubierto, neblinas, bancos de niebla y baja probabilidad de precipitaciones, con viento del noreste al norte y noroeste de 10-30 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 19°C.

En el centro-sur, el día comenzará nuboso, con momentos de cielo cubierto, nieblas y neblinas, junto con viento del sector este de 10-20 km/h y períodos variables de 0-10 km/h; más tarde se mantendrá un panorama nuboso, con intervalos de cubierto, neblinas, bancos de niebla y baja probabilidad de precipitaciones, con viento del noreste al norte y noroeste de 10-30 km/h, con mínima de 6°C y máxima de 18°C.

Cielo con nubes en Montevideo. Foto: Archivo El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana presentará cielo nuboso y cubierto, con nieblas, neblinas y baja probabilidad de precipitaciones escasas, además de viento del sector este de 10-20 km/h y períodos variables de 0-10 km/h; para la tarde y la noche continuará nuboso, con períodos de cubierto, neblinas, bancos de niebla y la misma chance baja de lluvias débiles, mientras el viento será del noreste y norte de 10-30 km/h, con mínima de 6°C y máxima de 17°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de cubierto, nieblas y neblinas, y viento del noreste y norte de 05-20 km/h; hacia la tarde y la noche se mantendrán las condiciones nubosas con intervalos de cubierto y neblinas, con viento del noreste al norte y noroeste de 10-30 km/h, con mínima de 10°C y máxima de 15°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa, con períodos de cielo cubierto, nieblas y neblinas, acompañada por viento del sector norte de 05-20 km/h; durante la tarde y la noche seguirá nuboso, con intervalos de cubierto, neblinas y baja probabilidad de precipitaciones, con viento del noreste al norte y noroeste de 10-30 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 18°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.