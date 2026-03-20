El pronóstico para el sábado 21 de marzo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el sábado 21 de marzo se prevé una jornada inestable en la República Oriental del Uruguay, con temperaturas que oscilarán entre los 16°C y los 31°C según la zona.

En el Noroeste, la mañana se presentará con cielo cubierto, neblinas y bancos de niebla, desmejorando con precipitaciones y tormentas. Durante la tarde y la noche continuará cubierto con mejoras temporarias, manteniéndose las precipitaciones y tormentas. Se prevén rachas de viento de hasta 50 km/h, con intensificaciones asociadas a tormentas. Temperatura mínima de 17°C y máxima de 28°C.

En el Noreste, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto, con desmejora y precipitaciones y tormentas. Hacia la tarde y la noche persistirá el cielo cubierto con mejoras temporarias y presencia de neblinas, manteniéndose las precipitaciones y tormentas. Se esperan rachas de hasta 50 km/h, con mayor intensidad en eventos tormentosos. Temperatura mínima de 18°C y máxima de 31°C.

En el Suroeste, la mañana se presentará cubierta con neblinas y precipitaciones y tormentas. Durante la tarde y la noche continuará cubierto a nuboso, con condiciones ventosas y persistencia de precipitaciones y tormentas. Se prevén rachas de viento de hasta 60 km/h. Temperatura mínima de 16°C y máxima de 27°C.

En el Centro-Sur, la mañana estará nubosa a cubierta con desmejora y precipitaciones y tormentas. En la tarde y noche el cielo se mantendrá cubierto a nuboso con mejorías, aunque continuarán las precipitaciones y tormentas. Se esperan rachas de hasta 50 km/h, con intensificaciones asociadas a tormentas. Temperatura mínima de 17°C y máxima de 25°C.

Día de lluvia en el Centro de Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/El País.

En el Este, la mañana se presentará nubosa a cubierta con desmejora y precipitaciones y tormentas. Durante la tarde y la noche persistirá el cielo cubierto con neblinas, manteniéndose las precipitaciones y tormentas. Se prevén rachas de hasta 55 km/h, con incrementos asociados a tormentas. Temperatura mínima de 17°C y máxima de 28°C.

En Punta del Este, la mañana estará nubosa a cubierta con precipitaciones. Hacia la tarde y la noche continuará cubierto a nuboso, con precipitaciones y tormentas. Se esperan rachas de hasta 60 km/h, con mayor intensidad en fenómenos tormentosos. Temperatura mínima de 20°C y máxima de 24°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa a cubierta con desmejora y precipitaciones y tormentas. Durante la tarde y la noche continuará cubierto a nuboso, con mejorías y condiciones ventosas, aunque persistirán las precipitaciones y tormentas. Se prevén rachas de hasta 60 km/h, con intensificaciones asociadas a tormentas. Temperatura mínima de 17°C y máxima de 24°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.