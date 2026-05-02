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El pronóstico para el sabado 2 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

Según el reporte para esta jornada, se presentarán condiciones variables en el país, con una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 21°C.

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02/05/2026, 00:31
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Vista de la Rambla de Palermo con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Vista de la Rambla de Palermo con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el sábado 2 de mayo presentará condiciones variables en el país, con una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 21°C.

En el noroeste, la mañana comenzará con disminución de nubosidad y mejoras, con presencia de nieblas y algunas precipitaciones escasas, mientras que en la tarde y noche el cielo estará claro a algo nuboso con descenso térmico. Los vientos rotarán del suroeste al sureste entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h, luego del sur al sureste con intensidades similares y rachas de hasta 40 km/h, con temperaturas entre 7°C y 21°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con disminución de nubosidad y mejoras, acompañada de neblinas y precipitaciones escasas, dando paso a una tarde y noche con cielo claro a algo nuboso y descenso de temperatura. Los vientos soplarán del suroeste y sur entre 10 y 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h, luego del sector sur con rachas de hasta 40 km/h, con temperaturas entre 7°C y 20°C.

En el suroeste, la mañana se presentará algo nubosa con períodos de mayor nubosidad, sin fenómenos destacados, mientras que hacia la tarde y noche el cielo alternará entre algo nuboso y períodos de claro con descenso térmico. Los vientos serán del suroeste y sur entre 20 y 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras, luego del sur entre 10 y 30 km/h con rachas de hasta 40 km/h, amainando posteriormente, con temperaturas entre 7°C y 19°C.

En el centro-sur, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso y condiciones ventosas en zonas costeras, mientras que en la tarde y noche se observará cielo claro a algo nuboso con períodos nubosos y descenso de temperatura. Los vientos del suroeste y sur oscilarán entre 20 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h en la mañana, manteniéndose intensos por la tarde con rachas de hasta 50 km/h, con temperaturas entre 7°C y 17°C.

Hacia el este, la mañana estará cubierta a nubosa y ventosa en zonas costeras, con precipitaciones escasas, mejorando hacia la tarde y noche con cielo algo nuboso a nuboso y presencia de chaparrones costeros. Los vientos del suroeste soplarán entre 20 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h y ocasionalmente superiores en la costa, con temperaturas entre 8°C y 19°C.

En Punta del Este, la mañana se presentará nubosa con períodos de algo nuboso y condiciones ventosas, con probables precipitaciones escasas, mientras que en la tarde y noche continuará nuboso pero con mejoras y chaparrones. Los vientos del suroeste alcanzarán entre 20 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h o superiores, intensificándose hacia la noche entre 30 y 50 km/h, con temperaturas entre 14°C y 16°C.

Finalmente, en Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso y condiciones ventosas, en tanto que la tarde y noche mostrarán períodos de mayor nubosidad con descenso de temperatura. Los vientos del suroeste y sur se ubicarán entre 20 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h, manteniéndose intensos durante la tarde con rachas de hasta 50 km/h, con temperaturas entre 11°C y 16°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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