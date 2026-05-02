El pronóstico para el sabado 2 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el sábado 2 de mayo presentará condiciones variables en el país, con una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 21°C.

En el noroeste, la mañana comenzará con disminución de nubosidad y mejoras, con presencia de nieblas y algunas precipitaciones escasas, mientras que en la tarde y noche el cielo estará claro a algo nuboso con descenso térmico. Los vientos rotarán del suroeste al sureste entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h, luego del sur al sureste con intensidades similares y rachas de hasta 40 km/h, con temperaturas entre 7°C y 21°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con disminución de nubosidad y mejoras, acompañada de neblinas y precipitaciones escasas, dando paso a una tarde y noche con cielo claro a algo nuboso y descenso de temperatura. Los vientos soplarán del suroeste y sur entre 10 y 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h, luego del sector sur con rachas de hasta 40 km/h, con temperaturas entre 7°C y 20°C.

En el suroeste, la mañana se presentará algo nubosa con períodos de mayor nubosidad, sin fenómenos destacados, mientras que hacia la tarde y noche el cielo alternará entre algo nuboso y períodos de claro con descenso térmico. Los vientos serán del suroeste y sur entre 20 y 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras, luego del sur entre 10 y 30 km/h con rachas de hasta 40 km/h, amainando posteriormente, con temperaturas entre 7°C y 19°C.

En el centro-sur, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso y condiciones ventosas en zonas costeras, mientras que en la tarde y noche se observará cielo claro a algo nuboso con períodos nubosos y descenso de temperatura. Los vientos del suroeste y sur oscilarán entre 20 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h en la mañana, manteniéndose intensos por la tarde con rachas de hasta 50 km/h, con temperaturas entre 7°C y 17°C.

Hacia el este, la mañana estará cubierta a nubosa y ventosa en zonas costeras, con precipitaciones escasas, mejorando hacia la tarde y noche con cielo algo nuboso a nuboso y presencia de chaparrones costeros. Los vientos del suroeste soplarán entre 20 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h y ocasionalmente superiores en la costa, con temperaturas entre 8°C y 19°C.

En Punta del Este, la mañana se presentará nubosa con períodos de algo nuboso y condiciones ventosas, con probables precipitaciones escasas, mientras que en la tarde y noche continuará nuboso pero con mejoras y chaparrones. Los vientos del suroeste alcanzarán entre 20 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h o superiores, intensificándose hacia la noche entre 30 y 50 km/h, con temperaturas entre 14°C y 16°C.

Finalmente, en Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso y condiciones ventosas, en tanto que la tarde y noche mostrarán períodos de mayor nubosidad con descenso de temperatura. Los vientos del suroeste y sur se ubicarán entre 20 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h, manteniéndose intensos durante la tarde con rachas de hasta 50 km/h, con temperaturas entre 11°C y 16°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.