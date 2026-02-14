El pronóstico para hoy sábado 14 de febrero de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
Las temperaturas oscilarán entre los 8°C y los 31°C. En Montevideo la jornada se espera ventosa, con cielo claro y algo nuboso a nuboso, pero sin precipitaciones.
El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que las temperaturas para el día sábado 14 de febrero de 2026 en la República Oriental del Uruguay oscilarán entre los 8°C y los 31°C.
Para la región del noroeste, durante la mañana se espera un cielo algo nuboso a nuboso. Los vientos provendrán del sector este con velocidades de 20 a 40 kilómetros por hora, presentándose rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Hacia el final del día, el incremento en la nubosidad podría dar paso a precipitaciones y probables tormentas. Las temperaturas se mantendrán con una mínima de 17°C y una máxima de 31°C.
En la región noreste, la mañana se presenta algo nubosa con neblinas y bancos de niebla, existiendo probabilidad de precipitaciones. Los vientos del sector este, de 20 a 40 kilómetros por hora, podrán incrementar hacia el atardecer con probables precipitaciones y rachas de 50 kilómetros por hora del noreste y este. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C y los 29°C
En cuanto al suroeste se anticipa un panorama claro y algo nuboso con períodos de nubosidad en la mañana, sin precipitaciones informadas. Los vientos del este y noreste alcanzarán entre 20 y 40 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Al caer la tarde, la nubosidad aumentará y se prevén probabilidades de precipitaciones hacia la noche en zonas costeras. Las temperaturas irán desde los 14°C hasta los 30°C.
El centro-sur se prevé para la mañana un clima claro y algo nuboso con intervalos de mayor nubosidad y sin precipitaciones mencionadas. Los vientos serán del este y noreste con una velocidad de 10 a 30 kilómetros por hora, y ráfagas de 40 kilómetros por hora. Posteriormente, el cielo pasará de algo nuboso a nuboso con ventosidad en zonas costeras y un incremento gradual de la probabilidad de precipitaciones. Se espera que las temperaturas estén entre los 10°C y los 30°C.
En el este, el inicio del día se presenta con condiciones de algo nuboso a nuboso y neblinas matutinas. Los vientos predominantes serán del sector este con una velocidad de 10 a 30 kilómetros por hora. Durante el final del día, la nubosidad persistirá y se sentirán rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en zonas costeras. La temperatura variará entre 8°C y 27°C.
En Punta del Este, se prevé condiciones climáticas de claro a algo nuboso sin precipitaciones previstas durante la mañana con vientos del sector este de 10 a 30 kilómetros por hora. Se anticipa un aumento de la ventosidad hacia el atardecer con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora. Las temperaturas se mantendrán entre 16°C y 23°C.
Finalmente, para Montevideo y el Área Metropolitana, el pronóstico para la mañana indica un cielo claro a algo nuboso sin menciones de precipitaciones. El viento, proveniente del sector este, oscilará entre 10 y 30 kilómetros por hora con posibles ráfagas de 40 kilómetros por hora. Durante la tarde a noche, esperamos condiciones de claro a algo nuboso y ventoso con la continuación de las ráfagas. La temperatura oscilará entre 13°C y 27°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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