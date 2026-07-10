El pronóstico para el sábado 11 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que mañana sábado 11 de julio el clima en Uruguay estará marcado por abundante nubosidad y fenómenos asociados a la humedad, con un rango térmico nacional que irá desde 4°C de mínima hasta 20°C de máxima.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que durante la mañana el cielo irá de cubierto a nuboso, con algunos claros, presencia de niebla y neblina, además de baja probabilidad de precipitaciones; el viento soplará del sureste y sur a 10-30 km/h. Hacia la tarde/noche predominará lo nuboso, con períodos de algo nuboso y neblinas, mientras el viento continuará del sureste y sur a 10-30 km/h. Las temperaturas serán de 7°C de mínima y 20°C de máxima.

Para el noreste, se prevé una mañana nubosa a cubierta, con nieblas y neblinas, acompañada por vientos del sureste y este a 10-30 km/h. En la tarde/noche se mantendrá el cielo nuboso y cubierto, con neblinas y baja probabilidad de precipitaciones, mientras el viento rotará del sureste al suroeste a 10-30 km/h. Las temperaturas serán de 6°C de mínima y 18°C de máxima.

En el suroeste, la jornada comenzará con cielo nuboso y cubierto, nieblas y neblinas, junto con probables chaparrones costeros; los vientos irán del sector este al sector sur a 10-30 km/h. Para la tarde/noche continuará la nubosidad, con períodos de cielo cubierto, neblinas y bancos de niebla, y el viento soplará del sur al suroeste a 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Las temperaturas serán de 4°C de mínima y 18°C de máxima.

En el centro-sur, el pronóstico marca una mañana nubosa y cubierta, con nieblas, neblinas y probables chaparrones costeros; el viento irá del sector este al sector sur a 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Durante la tarde/noche seguirá el cielo nuboso, con intervalos de cubierto, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, acompañado por vientos del sureste al suroeste a 10-30 km/h. Las temperaturas serán de 5°C de mínima y 16°C de máxima.

Cielo con nubes en Uruguay. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con nieblas, neblinas y probables chaparrones costeros; los vientos serán del sector este a 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Más tarde, el cielo seguirá nuboso y cubierto, con neblinas, bancos de niebla, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, mientras el viento rotará del sureste al sector oeste a 10-30 km/h, también con períodos variables de 0-10 km/h. Las temperaturas serán de 5°C de mínima y 17°C de máxima.

Para Punta del Este, el día comenzará con cielo nuboso y cubierto, nieblas, neblinas y probables chaparrones, con vientos del noreste al noroeste a 10-30 km/h. En la tarde/noche se mantendrá la nubosidad abundante y continuarán las probables precipitaciones, mientras el viento soplará del noroeste y oeste a 10-30 km/h. Las temperaturas serán de 10°C de mínima y 12°C de máxima.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con nieblas, neblinas y probables chaparrones costeros; los vientos irán del noreste al sector oeste a 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Hacia la tarde/noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con probables chaparrones, y el viento soplará del sur al suroeste a 10-30 km/h. Las temperaturas serán de 8°C de mínima y 13°C de máxima.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.