El pronóstico para el sábado 1 de agosto de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para mañana sábado 1° de agosto de 2026 el clima en Uruguay estará marcado por inestabilidad, mejoras parciales hacia la tarde/noche en varias zonas y un rango térmico nacional que irá de 9°C a 24°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana cubierta y ventosa, con precipitaciones y tormentas; los vientos soplarán del noreste a 30-50 km/h, con ráfagas de 60 km/h y episodios muy fuertes asociados a tormentas, para luego cambiar a variables de 10-30 km/h. Durante la tarde/noche el cielo pasará de cubierto a nuboso, con mejoría, neblinas y precipitaciones aisladas, mientras el viento será variable y luego del este a 10-30 km/h, con mínima de 12°C y máxima de 24°C.

Para el noreste, se prevé una mañana de cielo nuboso a cubierto y ventosa, con precipitaciones y tormentas; el viento irá del noreste y norte a 30-60 km/h, rotando al oeste a 10-30 km/h, con períodos de calma variable y ráfagas muy fuertes asociadas a tormentas. En la tarde/noche continuará nuboso y cubierto, con tendencia a mejorar, presencia de nieblas y neblinas, además de precipitaciones y tormentas, con vientos del oeste a 10-30 km/h que pasarán al sur a 10-20 km/h y períodos variables de 0-10 km/h, con mínima de 12°C y máxima de 20°C.

En el suroeste, la mañana estará cubierta y ventosa, con precipitaciones y tormentas; los vientos serán del norte a 30-60 km/h y luego variables de 10-20 km/h, con ráfagas muy fuertes vinculadas a tormentas. Hacia la tarde/noche el cielo irá de cubierto a nuboso y algo nuboso, con mejorías, neblinas y precipitaciones, mientras el viento será variable de 10-20 km/h y luego del este a 10-20 km/h, con mínima de 10°C y máxima de 22°C.

En el centro-sur, el tiempo comenzará cubierto y ventoso, con precipitaciones y tormentas; el viento soplará del norte a 30-60 km/h y luego será variable de 10-40 km/h, con ráfagas muy fuertes asociadas a tormentas. Para la tarde/noche se anticipa cielo de cubierto a nuboso y algo nuboso, en mejora, con neblinas y precipitaciones, acompañado por vientos variables de 10-20 km/h que pasarán al este a 10-20 km/h, con mínima de 9°C y máxima de 22°C.

Cielo en día de tormenta en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana se presentará nubosa y cubierta, además de ventosa, con precipitaciones y tormentas; los vientos serán del norte a 30-60 km/h, con ráfagas de hasta 70 km/h, rotando al oeste a 10-40 km/h y amainando, aunque con ráfagas muy fuertes asociadas a tormentas. Durante la tarde/noche seguirá nuboso y cubierto, con mejoras, nieblas y neblinas, junto con precipitaciones y tormentas, y el viento irá del oeste a 10-30 km/h al sur a 10-20 km/h, con mínima de 9°C y máxima de 23°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo cubierto y condiciones ventosas, con precipitaciones y tormentas; los vientos serán del norte a 30-60 km/h y luego del sur a 10-40 km/h, con ráfagas muy fuertes asociadas a tormentas. En la tarde/noche el cielo pasará de cubierto a nuboso, con mejora y precipitaciones, mientras el viento soplará del sur a 10-40 km/h, con mínima de 12°C y máxima de 19°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, el pronóstico marca una mañana cubierta y ventosa, con precipitaciones y tormentas; los vientos serán del oeste a 30-60 km/h, amainando, con ráfagas muy fuertes asociadas a tormentas. Para la tarde/noche el cielo evolucionará de cubierto a nuboso y algo nuboso, con mejora y precipitaciones, acompañado por vientos variables de 10-20 km/h que pasarán al sureste a 10-20 km/h, con mínima de 11°C y máxima de 19°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.