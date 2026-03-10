El pronóstico para el miércoles 11 de marzo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el día de mañana, miércoles 11 de marzo de 2026, se esperan temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 29°C en distintas regiones del país.

En la zona Noroeste, la mañana se presentará nubosa a cubierta, acompañada de neblinas. Los vientos serán del sector sureste, con velocidades de 10 a 30 km/h. Las temperaturas mínima y máxima serán de 17°C y 27°C respectivamente. A partir de la tarde, se espera que el cielo continúe variando de nuboso a algo nuboso, sin pronóstico de precipitaciones. Los vientos se mantendrán del sector sureste, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, con periodos de variables de 0 a 10 km/h.

Para el Noreste del país, la mañana llegará con condiciones similares de nubosidad y cubierto, también con neblinas y pronóstico de precipitaciones aisladas. Los vientos del sureste y este estarán entre los 10 y 30 km/h. Se estima que las temperaturas estarán entre los 17°C y 26°C. En la tarde/noche, prevalecerá la nubosidad con posibilidad de precipitaciones aisladas y una baja probabilidad de tormentas. Los vientos persistirán del sector sureste con las mismas características veloces de la mañana.

En el Suroeste, los ciudadanos experimentarán una mañana con alternancia de algo nuboso y períodos de nuboso, además de neblinas. Los vientos estarán en el rango de 10 a 30 km/h provenientes del este. Las temperaturas se encontrarán en el rango de 15°C a 29°C. Durante el final del día, el panorama será de algo nuboso con períodos claros, sin indicaciones de precipitaciones. Se anuncian vientos del sector este, con ráfagas que pueden alcanzar los 50 km/h en zonas costeras.

El Centro y Sur del territorio presentarán una mañana con algo de nubosidad, nubes dispersas y neblinas; con anuncio de precipitaciones escasas y aisladas. Se esperan vientos del este entre 10 y 30 km/h y temperaturas que irán de los 14°C a los 27°C. A medida que el día avance hacia la tarde/noche, continuará la nubosidad periódica, manteniéndose la posibilidad de precipitaciones escasas y aisladas. Los vientos del este prevalecerán, con posibles ráfagas de hasta 50 km/h cerca de las costas.

En el Este del país, Inumet pronostica para la mañana un cielo entre nuboso y cubierto con presencia de nieblas y neblinas, acompañado de precipitaciones escasas y aisladas. Los vientos serán del sector este con velocidades entre 10 y 30 km/h. La temperatura oscilará entre los 14°C y 25°C. Posteriormente, el tiempo cambiará a una condición de nubosidad con precipitaciones y tormentas aisladas en la tarde/noche. Se mantendrán los vientos del este, con ráfagas de hasta 40 km/h.

Vista panorámica de la Playa Mansa de Punta del Este. Foto: Archivo El País.

Respecto a Punta del Este, el amanecer se presentará con un cielo de nubosidad variable, y se esperan precipitaciones escasas y aisladas. Los vientos serán del noreste al sureste entre 10 y 30 km/h. Las temperaturas mínima y máxima estarán en 18°C y 22°C respectivamente. La nubosidad continuará hacia el final del día, con tiempo estable y vientos que cambiarán del sureste al noreste, oscilando entre 20 y 30 km/h, con posibles ráfagas de hasta 50 km/h.

Finalmente, en Montevideo y el Área Metropolitana se prevé una mañana de algo de nubosidad y amaneceres nubosos, con presencia de neblinas. Los vientos soplarán del sector este a 10-30 km/h. Se anticipa una variación térmica de 15°C a 24°C. Por la tarde y noche, se prevén condiciones similares, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones. Los vientos del sureste al noreste podrían alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.