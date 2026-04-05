El pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el lunes 6 de abril se prevé una jornada inestable en la República Oriental del Uruguay, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y los 25°C.

En la zona noroeste, la mañana se presentará con cielo cubierto y neblinas, acompañado de precipitaciones y tormentas. Se prevén rachas de viento de hasta 50 km/h. Durante la tarde y la noche continuará el cielo cubierto, con neblinas y bancos de niebla, persistiendo las precipitaciones y tormentas. Temperatura mínima de 14°C y máxima de 25°C.

En el noreste, la mañana tendrá cielo cubierto con precipitaciones y tormentas, con rachas de viento de hasta 50 km/h. Hacia la tarde y la noche se mantendrá el cielo cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y continuidad de precipitaciones y tormentas, con rachas de hasta 40 km/h. Temperatura mínima de 14°C y máxima de 24°C.

En el suroeste, la mañana se presentará con cielo cubierto y neblinas, con precipitaciones, y rachas de viento de hasta 40 km/h. Durante la tarde y la noche persistirá el cielo cubierto, con precipitaciones y probables tormentas. Temperatura mínima de 14°C y máxima de 20°C.

En el centro-sur, la mañana estará cubierta con precipitaciones y rachas de viento de hasta 40 km/h. En la tarde y noche continuará el cielo cubierto, con precipitaciones y probables tormentas, y rachas de hasta 50 km/h. Temperatura mínima de 12°C y máxima de 20°C.

Día lluvioso y personas con paraguas frente a la Puerta de la Ciudadela. Foto: Estefanía Leal.

Este, Montevideo y Área Metropolitana

En el este, la mañana se presentará con cielo cubierto, neblinas y bancos de niebla, acompañado de precipitaciones y rachas de viento de hasta 40 km/h. Durante la tarde y la noche el cielo permanecerá cubierto, con precipitaciones y probables tormentas, y rachas de hasta 50 km/h. Temperatura mínima de 13°C y máxima de 23°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto con precipitaciones escasas, y rachas de viento de hasta 40 km/h. En la tarde y noche se prevé cielo cubierto con precipitaciones, con rachas de hasta 50 km/h. Temperatura mínima de 17°C y máxima de 22°C.

Rambla tras vientos fuertes Foto: Leonardo Mainé / El País.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará con cielo cubierto y precipitaciones, con rachas de viento de hasta 40 km/h. Durante la tarde y la noche continuará el cielo cubierto con precipitaciones, y rachas de hasta 50 km/h. Temperatura mínima de 14°C y máxima de 22°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.