El pronóstico para el jueves 25 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el jueves 25 de junio el tiempo en Uruguay tendrá un escenario frío a templado, con una mínima nacional de 2°C y una máxima que alcanzará los 17°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana comenzará con disminución de nubosidad y presencia de neblinas, mientras que hacia la tarde/noche predominará el cielo claro a algo nuboso, con períodos de nuboso y bancos de niebla. El viento soplará del NW a 10-30 km/h en la primera parte del día, con rachas de hasta 40 km/h, y luego rotará al sector W a 10-30 km/h, con rachas de 40 km/h, con mínima de 4°C y máxima de 17°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con disminución de nubosidad, heladas agrometeorológicas y neblinas, seguida por una tarde/noche de cielo claro a algo nuboso, con períodos de nuboso y baja probabilidad de precipitaciones escasas. Los vientos serán del NW a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, y luego del sector W a 10-30 km/h, también con rachas de hasta 40 km/h, con mínima de 2°C y máxima de 15°C.

En el suroeste, la mañana presentará disminución de nubosidad, probables heladas agrometeorológicas y probables precipitaciones escasas, mientras que en la tarde/noche el cielo estará algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla. El viento irá del NW al W a 20-30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, y más tarde será del W a 10-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras, pasando luego a variables de 0-10 km/h, con mínima de 3°C y máxima de 16°C.

En el centro-sur, el día comenzará con disminución de nubosidad, heladas agrometeorológicas y baja probabilidad de precipitaciones escasas, y durante la tarde/noche continuará algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y la misma chance baja de lluvias escasas. Los vientos serán del NW a 20-40 km/h en la mañana y del NW al SW a 20-40 km/h hacia la tarde/noche, con rachas de hasta 50 km/h en ambos tramos, con mínima de 2°C y máxima de 14°C.

Cielo con nubes Foto: Archivo El País

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana estará marcada por la disminución de nubosidad, probables heladas agrometeorológicas y baja probabilidad de precipitaciones escasas, mientras que para la tarde/noche se prevé cielo algo nuboso y nuboso, períodos de cubierto, condiciones ventosas en zonas costeras y probables lluvias escasas. El viento soplará del NW a 20-40 km/h, con rachas de 50 km/h, y luego cambiará del NW al SW a 20-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h en la costa, con mínima de 2°C y máxima de 15°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá una disminución de nubosidad con probables precipitaciones escasas y viento del NW a 20-40 km/h, mientras que hacia la tarde/noche el cielo se mantendrá nuboso, con períodos de cubierto, ambiente ventoso y lluvias escasas. El viento rotará del NW al SW a 20-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 13°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, el pronóstico marca una mañana con disminución de nubosidad, probables heladas agrometeorológicas y baja probabilidad de precipitaciones escasas, seguida por una tarde/noche de cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y la misma baja chance de lluvias escasas. Los vientos serán del NW a 20-40 km/h y luego del NW al SW a 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h durante toda la jornada, con mínima de 2°C y máxima de 12°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.