El pronóstico para el jueves 12 de marzo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que las temperaturas para el jueves 12 de marzo de 2026 estarán comprendidas entre los 15°C y los 29°C en distintas zonas del territorio nacional.

Para el Noroeste del país, la mañana del jueves se anticipa con un cielo nuboso y cubierto, alternando con períodos de cielo algo nuboso y presencia de neblinas. Las ráfagas de viento serán del sureste con velocidades de hasta 40 km/h. La temperatura oscilará entre los 17°C y los 28°C. A partir de la tarde, el cielo se mantendrá con las mismas condiciones sin esperarse precipitaciones significativas y continuando las ráfagas de viento de hasta 40 km/h.

En el Noreste se espera también una mañana con nubosidad y cubierto con neblinas y precipitaciones escasas y aisladas. Los vientos seguirán siendo del sureste con velocidades de 10 a 30 km/h. La temperatura variará entre 17°C y 26°C. El final del día seguirá con un cielo nuboso y cubierto y expectativas de precipitaciones escasas y aisladas.

Para la zona Suroeste, la previsión indica una mañana con cielo nuboso, períodos de cubierto y presencia de neblinas, con vientos del este entre 10 y 30 km/h y temperaturas entre 16°C y 29°C. Durante el final del día, se mantendrá la nubosidad alternada, con vientos del sureste y este entre 20 y 40 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

En el Centro-Sur del país, el clima de la mañana incluirá nubosidad con períodos de cielo cubierto y neblinas. Las precipitaciones serán escasas y aisladas, y los vientos del este mantendrán velocidades sostenidas de 10 a 30 km/h. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 28°C. A partir de la tarde, el cielo continuará nuboso y cubierto, con probables precipitaciones escasas y rachas de viento de 40 km/h.

En la zona Este, el Inumet pronostica para la mañana un cielo nuboso y cubierto acompañado de neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones y probables tormentas. Los vientos serán del este y sureste con una velocidad de 10 a 30 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C y 25°C. En las horas del final del día, se prevé nubosidad con neblinas y precipitaciones escasas y aisladas.

Vista aerea de transito por la rambla de Punta del Este frente a la Playa Mansa en temporada de verano. Foto. Ricardo Figueredo/Archivo El País.

En Punta del Este, la mañana del jueves se prevé un cielo con intervalos de nubosidad y precipitaciones escasas y aisladas, con vientos del nordeste al sureste de 10 a 30 km/h y temperaturas entre 20°C y 23°C. La situación no variará significativamente hacia el final del día, manteniéndose las condiciones climáticas y la velocidad del viento.

Finalmente, para Montevideo y el Área Metropolitana, se anticipa para la mañana un cielo que oscilará entre algo nuboso y nuboso, sin pronóstico de precipitaciones. Los vientos soplarán del noreste al sureste con una intensidad de 10 a 30 km/h y las temperaturas se situarán entre 16°C y 26°C. La tarde y noche mantendrán la nubosidad y vientos del sureste al noreste, con ráfagas de hasta 40 km/h.

En resumen, el clima para el jueves en Uruguay se caracterizará por una amplia gama de condiciones nubosas a lo largo del país y la presencia de neblinas en varias regiones, con probabilidades de precipitaciones y tormentas aisladas principalmente en la zona este. Los vientos serán predominantemente del sector este con ráfagas moderadas en algunas zonas costeras. Las temperaturas se mantendrán cálidas acorde a la temporada.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.