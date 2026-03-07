Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Servicios

El pronóstico para el domingo 8 de marzo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país según Inumet

Hoy se espera que las temperaturas en Uruguay oscilen entre los 14°C y los 28°C.

07/03/2026, 19:23
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Fachada del Hotel Sofitel Carrasco con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Fachada del Hotel Sofitel Carrasco con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para este domingo 8 de marzo las temperaturas en Uruguay oscilarán entre los 14°C y los 28°C.

En la región noroeste, se espera un inicio de jornada con cielo nuboso, alternando con períodos de algo de claridad y presencia de neblinas. Durante el final del día, las condiciones se tornarán nubosas y se perfilan precipitaciones hacia la noche. Las ráfagas de viento, provenientes del sector este, podrían alcanzar los 50 km/h. Las temperaturas previstas varían entre una mínima de 17°C y una máxima de 28°C.

Para el noreste del país, el panorama matutino muestra un cielo nuboso con periodos cubiertos, acompañados de neblinas y bancos de niebla, con probables precipitaciones aisladas. Avanzada la jornada, el cielo se mantendrá nuboso y continuarán los vientos del sector este y sureste, con rachas que podrían llegar hasta los 50 km/h. Se pronostican temperaturas entre los 17°C de mínima y los 27°C de máxima.

Marcha del 8M: miles de mujeres se movilizarán en una instancia marcada por cruces con proclama del Pit-Cnt

En la región suroeste, se anticipa una mañana con cielo algo nuboso y nuboso con periodos de cielo claro y neblinas. Posteriormente, hacia el final del día, la nubosidad persistirá y se presentarán condiciones ventosas en zonas costeras, con ráfagas de viento en el rango de los 50 a 60 km/h, y ocasionalmente superiores. Las temperaturas fluctuarán entre los 16°C y los 28°C.

En el centro-sur del país, el pronóstico indica que durante la mañana el cielo estará entre algo nuboso y nuboso, con intervalos de cielo claro. El clima se mantendrá sin mayores cambios en la tarde y noche, aunque se esperan vientos de mayor intensidad provenientes del sector este, con rachas que también pueden superar los 50 km/h en zonas costeras. Se espera que las temperaturas se sitúen entre los 14°C de mínima y 26°C de máxima.

Para el este de la nación, el inicio del día tendrá un cielo que varía entre algo nuboso y nuboso, con momentos más despejados y presencia de neblinas. A partir de la tarde, se prevé nubosidad variable con neblinas puntuales. Los vientos del sureste presentarán ráfagas que oscilarán entre los 40 y 50 km/h. El termómetro marcará temperaturas mínimas de 14°C y máximas de 26°C.

En cuanto a Punta del Este, se anticipa un clima claro y algo nuboso durante la mañana, sin precipitaciones destacables. Ya en horas de la tarde y noche, el cielo se mantendrá algo nuboso a nuboso. Los vientos del este y sureste podrán registrar ráfagas de hasta 50 km/h. Las temperaturas esperadas para esta zona costera estarán entre los 19°C de mínima y los 22°C de máxima.

Finalmente, para Montevideo y el Área Metropolitana, se espera que la jornada comience con cielos despejados y con algunas nubes esporádicas. Posteriormente, el cielo transitará de algo nuboso a nuboso, y se presentarán condiciones de vientos fuertes del sector este, con ráfagas que pueden llegar a los 60 km/h. Las temperaturas se ubicarán en una mínima de 16°C y una máxima de 23°C.

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Inumet

Te puede interesar