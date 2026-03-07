El pronóstico para el domingo 8 de marzo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para este domingo 8 de marzo las temperaturas en Uruguay oscilarán entre los 14°C y los 28°C.

En la región noroeste, se espera un inicio de jornada con cielo nuboso, alternando con períodos de algo de claridad y presencia de neblinas. Durante el final del día, las condiciones se tornarán nubosas y se perfilan precipitaciones hacia la noche. Las ráfagas de viento, provenientes del sector este, podrían alcanzar los 50 km/h. Las temperaturas previstas varían entre una mínima de 17°C y una máxima de 28°C.

Para el noreste del país, el panorama matutino muestra un cielo nuboso con periodos cubiertos, acompañados de neblinas y bancos de niebla, con probables precipitaciones aisladas. Avanzada la jornada, el cielo se mantendrá nuboso y continuarán los vientos del sector este y sureste, con rachas que podrían llegar hasta los 50 km/h. Se pronostican temperaturas entre los 17°C de mínima y los 27°C de máxima.

En la región suroeste, se anticipa una mañana con cielo algo nuboso y nuboso con periodos de cielo claro y neblinas. Posteriormente, hacia el final del día, la nubosidad persistirá y se presentarán condiciones ventosas en zonas costeras, con ráfagas de viento en el rango de los 50 a 60 km/h, y ocasionalmente superiores. Las temperaturas fluctuarán entre los 16°C y los 28°C.

En el centro-sur del país, el pronóstico indica que durante la mañana el cielo estará entre algo nuboso y nuboso, con intervalos de cielo claro. El clima se mantendrá sin mayores cambios en la tarde y noche, aunque se esperan vientos de mayor intensidad provenientes del sector este, con rachas que también pueden superar los 50 km/h en zonas costeras. Se espera que las temperaturas se sitúen entre los 14°C de mínima y 26°C de máxima.

Para el este de la nación, el inicio del día tendrá un cielo que varía entre algo nuboso y nuboso, con momentos más despejados y presencia de neblinas. A partir de la tarde, se prevé nubosidad variable con neblinas puntuales. Los vientos del sureste presentarán ráfagas que oscilarán entre los 40 y 50 km/h. El termómetro marcará temperaturas mínimas de 14°C y máximas de 26°C.

En cuanto a Punta del Este, se anticipa un clima claro y algo nuboso durante la mañana, sin precipitaciones destacables. Ya en horas de la tarde y noche, el cielo se mantendrá algo nuboso a nuboso. Los vientos del este y sureste podrán registrar ráfagas de hasta 50 km/h. Las temperaturas esperadas para esta zona costera estarán entre los 19°C de mínima y los 22°C de máxima.

Finalmente, para Montevideo y el Área Metropolitana, se espera que la jornada comience con cielos despejados y con algunas nubes esporádicas. Posteriormente, el cielo transitará de algo nuboso a nuboso, y se presentarán condiciones de vientos fuertes del sector este, con ráfagas que pueden llegar a los 60 km/h. Las temperaturas se ubicarán en una mínima de 16°C y una máxima de 23°C.