El pronóstico para hoy sábado 7 de marzo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para este sábado 7 de marzo de 2026, las temperaturas en la República Oriental del Uruguay se encontrarán en un rango que va desde los 16 °C hasta los 29 °C.

Para la región del Noroeste, la mañana estará cubierta y con presencia de neblinas y bancos de niebla, esperándose precipitaciones y tormentas aisladas. A partir de la tarde, se prevé una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielo que variará de nuboso a claro. Se esperan vientos provenientes del sureste que oscilarán entre los 10 y 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h en la mañana y aumentar a entre 20 y 40 km/h en la tarde. Las temperaturas estarán comprendidas entre los 19 °C de mínima y los 29 °C de máxima.

En el Noreste, se prevé una mañana con cielo nuboso y cubierto, acompañado de neblinas y la posibilidad de precipitaciones y tormentas aisladas. El panorama climático mostrará mejoras hacia el final del día, con alternancia entre cielo cubierto y nuboso. Los vientos del sureste alcanzarán velocidades de entre 20 y 40 km/h. La temperatura mínima será de 18 °C, mientras que la máxima se prevé en 26 °C.

La zona Suroeste presentará durante la mañana un cielo que transitará de cubierto a nuboso, con precipitaciones aisladas. En el final del día, el cielo tenderá a despejarse, variando entre algo nuboso y nuboso, y se pronostican vientos del este con velocidades de entre 20 y 40 km/h, acompañados de rachas que podrían llegar hasta los 60 km/h en zonas costeras. Las temperaturas se mantendrán entre una mínima de 18 °C y una máxima de 28 °C.

Para Centro-Sur, el pronóstico para la mañana indica cielo nuboso y cubierto, con posibilidad de precipitaciones aisladas. Se anticipa una mejora en la condición climática a partir de la tarde, con nubosidad variable. Los vientos del este y sureste tendrán velocidades de entre 20 y 40 km/h, con rachas que pueden llegar a los 50 km/h. Las temperaturas estarán entre 17 °C de mínima y 26 °C de máxima.

La región Este comenzará el día con un cielo nuboso y cubierto, acompañado de neblinas y posibles tormentas. Se espera una disminución en la nubosidad durante el final del día. Los vientos, del este y sudeste, serán de entre 10 y 30 km/h por la mañana, aumentando a velocidades de 20 a 40 km/h en la tarde. Se prevé una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 25 °C.

Vista aerea de transito por la rambla de Punta del Este frente a la Playa Mansa en temporada de verano. Foto. Ricardo Figueredo/Archivo El País.

En Punta del Este, las previsiones apuntan a un cielo nuboso y cubierto en la mañana, con chances de precipitaciones aisladas y vientos del este y sureste de entre 20 y 40 km/h. La tarde traerá una disminución de la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 19 °C de mínima y los 22 °C de máxima.

Finalmente, para Montevideo y el Área Metropolitana, se espera para la mañana un escenario nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas probables. A partir de la tarde, se anticipa una disminución de la nubosidad y baja probabilidad de lluvias. Los vientos soplarán del este y sureste, con intensidades de entre 10 y 30 km/h en la mañana y de 20 a 40 km/h con ráfagas hasta 50 km/h durante el final del día. Las temperaturas se situarán entre una mínima de 18 °C y una máxima de 23 °C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.