¿Cómo estará el clima este domingo 31 de mayo de 2026? El pronóstico de Inumet para todo el país

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el domingo 31 de mayo presentará un rango térmico a nivel nacional entre 7°C y 20°C, con condiciones mayormente nubosas y presencia de fenómenos de baja visibilidad en varias regiones.

En el noroeste, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa con presencia de nieblas y neblinas, mientras que hacia la tarde y noche se mantendrá nuboso con períodos de cielo más claro y bancos de niebla. Los vientos serán variables entre 0 y 10 km/h, tendiendo a afirmarse del sur entre 10 y 20 km/h, con temperaturas entre 9°C y 20°C.

Para el noreste, se prevé una mañana algo nubosa a nubosa con nieblas y neblinas y baja probabilidad de precipitaciones, en tanto que durante la tarde y noche el cielo continuará nuboso con períodos de mejora y persistencia de bancos de niebla. Los vientos serán del sector sur entre 10 y 20 km/h, luego variables y nuevamente del sur, con temperaturas entre 10°C y 19°C.

En el suroeste, la mañana comenzará algo nubosa a nubosa con formación de nieblas y neblinas, mientras que en la tarde y noche se observarán períodos de cielo más claro aunque con presencia de bancos de niebla. Los vientos serán variables entre 0 y 10 km/h, afirmándose luego del sur entre 10 y 20 km/h, con temperaturas entre 8°C y 19°C.

En la región centro-sur, la mañana estará algo nubosa a nubosa con bancos de niebla, y hacia la tarde y noche se mantendrán condiciones similares con períodos de cielo más despejado. Los vientos serán del sur entre 10 y 20 km/h con momentos variables, intensificándose nuevamente hacia la noche, con temperaturas entre 7°C y 18°C.

En el este, la mañana se presentará nubosa a cubierta con períodos de mejora y presencia de nieblas y neblinas junto a baja probabilidad de precipitaciones, mientras que en la tarde y noche se espera una mejora parcial con persistencia de bancos de niebla. Los vientos serán variables entre 0 y 10 km/h, rotando al sur entre 10 y 20 km/h, con temperaturas entre 10°C y 18°C.

En Punta del Este, la mañana será algo nubosa a nubosa con bancos de niebla, en tanto que durante la tarde y noche continuarán condiciones similares con neblinas. Los vientos soplarán del suroeste entre 10 y 20 km/h con períodos variables, rotando al sur entre 10 y 30 km/h, con temperaturas entre 14°C y 15°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa con bancos de niebla, mientras que hacia la tarde y noche se mantendrá la nubosidad con períodos de mejora. Los vientos serán del suroeste entre 10 y 20 km/h con momentos variables, tendiendo a afirmarse del sur entre 10 y 20 km/h, con temperaturas entre 10°C y 16°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.