El pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el domingo 28 de junio de 2026 el clima en Uruguay estará marcado por la inestabilidad en varias zonas, con temperaturas que a nivel nacional irán desde 0°C hasta 20°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa a cubierta, con precipitaciones y tormentas; el viento irá del NE al SW a 10-30 km/h, con períodos variables de 10-30 km/h. Hacia la tarde/noche habrá disminución de nubosidad, neblinas y bancos de niebla, con viento del SW de 20-40 km/h que amainará al S de 5-20 km/h, y temperaturas de mínima de 4°C y máxima de 20°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con nubosidad en retroceso, neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones y tormentas; los vientos soplarán del NE al SW a 10-30 km/h, con períodos variables de 10-30 km/h. En la tarde/noche el cielo pasará de cubierto a nuboso, seguirán las neblinas y los bancos de niebla, y el viento será del SW a 10-40 km/h, con temperaturas de mínima de 4°C y máxima de 16°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de cubierto, heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas, junto con probables precipitaciones; los vientos irán del NE al SW a 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Durante la tarde/noche disminuirá la nubosidad, continuarán las probables precipitaciones y el viento se ubicará del SW al S a 10-30 km/h, con temperaturas de mínima de 3°C y máxima de 15°C.

En el centro-sur, el domingo comenzará con cielo nuboso y períodos de cubierto, heladas, nieblas y neblinas, además de probables precipitaciones; el viento rotará del NE al SW a 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Para la tarde/noche se anuncia disminución de nubosidad, neblinas y bancos de niebla, precipitaciones aisladas y viento del SW a 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h en zonas costeras, y temperaturas de mínima de 0°C y máxima de 17°C.

Cielo con nubes en un día soleado en Uruguay. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana se presentará nubosa, con períodos de cielo cubierto, nieblas y neblinas, además de precipitaciones; los vientos soplarán del NE al sector W a 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. En la tarde/noche se mantendrá el cielo nuboso con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, persistirán las precipitaciones y el viento será del sector W a 20-40 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h, y temperaturas de mínima de 1°C y máxima de 18°C.

Para Punta del Este, el pronóstico marca una mañana con cielo nuboso y períodos de cubierto, acompañada por probables precipitaciones; el viento irá del NE al SW a 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Hacia la tarde/noche continuará la nubosidad con períodos de cubierto, habrá precipitaciones aisladas y el viento soplará del SW a 20-30 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h, y temperaturas de mínima de 8°C y máxima de 13°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará nubosa con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, además de probables precipitaciones; los vientos irán del NE al SW a 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. En la tarde/noche disminuirá la nubosidad, se prevén precipitaciones aisladas y el viento será del SW a 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h, y temperaturas de mínima de 6°C y máxima de 15°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.