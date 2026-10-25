El pronóstico para el domingo 25 de octubre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
Este es el pronóstico del tiempo para el día de domingo 25 de octubre de 2026, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología, incluyendo la temperatura máxima y mínima de la jornada.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el pronóstico para el domingo 25 de octubre de 2026 estará marcado por abundante nubosidad y lluvias en buena parte de Uruguay, con temperaturas a nivel nacional que irán desde una mínima de 9°C hasta una máxima de 19°C.
En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa a cubierta, con precipitaciones y viento del sector sur de 10 a 30 km/h, acompañado por rachas de 40 km/h. Para la tarde/noche, el cielo seguirá nuboso y cubierto, con neblinas y lluvias, mientras el viento soplará del suroeste y sur de 20 a 40 km/h, cambiando al sureste de 10 a 30 km/h, con temperaturas de 11°C de mínima y 19°C de máxima.
Para el noreste, la mañana presentará cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y viento del sector sur de 10 a 30 km/h, con rachas de 40 km/h. En la tarde/noche se mantendrá la nubosidad, aparecerán neblinas y continuarán las lluvias, con viento del sector sur de 10 a 30 km/h y rachas de 40 km/h, con temperaturas de 10°C de mínima y 17°C de máxima.
En el suroeste, la jornada comenzará con cielo nuboso a cubierto, precipitaciones y viento del sureste y sur de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 km/h en zonas costeras. Hacia la tarde/noche persistirá la nubosidad, con neblinas y bancos de niebla, además de lluvias, mientras el viento será del sureste y sur de 10 a 30 km/h, con temperaturas de 10°C de mínima y 16°C de máxima.
En el centro-sur, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y viento del sector sur de 20 a 30 km/h, acompañado por rachas de 40 km/h en áreas costeras. Durante la tarde/noche continuará el cielo cubierto y se mantendrán las lluvias, con viento del sector sur de 10 a 30 km/h, con temperaturas de 9°C de mínima y 16°C de máxima.
En el este, el pronóstico marca una mañana nubosa y cubierta, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones, además de viento del sector sur de 20 a 30 km/h y rachas de 40 km/h. Para la tarde/noche seguirá el mismo escenario de alta nubosidad, visibilidad reducida por neblinas y bancos de niebla, y lluvias, con viento del suroeste y sur de 10 a 30 km/h, con temperaturas de 9°C de mínima y 16°C de máxima.
Para Punta del Este, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con precipitaciones y viento del sureste y sur de 20 a 30 km/h, acompañado por rachas de 50 km/h. En la tarde/noche continuará la nubosidad, con lluvias escasas y viento del sur de 20 a 40 km/h, con temperaturas de 12°C de mínima y 14°C de máxima.
En Montevideo y Área Metropolitana, el domingo comenzará con cielo nuboso y cubierto, precipitaciones y viento del sureste y sur de 20 a 30 km/h, con rachas de 50 km/h. Para la tarde/noche persistirá la nubosidad, con lluvias escasas y viento del sureste y sur de 20 a 30 km/h, con temperaturas de 10°C de mínima y 15°C de máxima.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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