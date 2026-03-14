¿Cómo estará el tiempo este domingo 15 de marzo de 2026? El pronóstico de Inumet para todo el país

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el día domingo 15 de marzo de 2026 las temperaturas en la República Oriental del Uruguay oscilarán entre los 14°C y los 33°C en las diferentes zonas del país.

Para la zona del Noroeste se espera un comienzo de día algo nuboso a nuboso, con cielos parcialmente cubiertos y condiciones estables en la mañana. A medida que avance el final del día, el cielo permanecerá nuboso con períodos algo despejados y se anticipan altas temperaturas. Los vientos previstos son del sector norte, con velocidades de 10 a 40 km/h y períodos variables de 0 a 10 km/h. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima alcanzaría los 32°C.

En el Noreste la mañana se presentará algo nubosa a nubosa, acompañada de nieblas y neblinas que se disiparán gradualmente. La tarde y el inicio de la noche estarán claras a algo nubosas, sin mención de precipitaciones. Se pronostican vientos del sector norte con velocidades de 10 a 40 km/h, y rachas que podrían alcanzar los 50 km/h. La temperatura oscilará entre 15°C de mínima y 32°C de máxima.

Para la zona Suroeste se anticipa un estado del cielo mayormente claro a algo nuboso durante la mañana, con intervalos de nubosidad más intensa. El clima continuará cálido y sin precipitaciones hacia el final del día, aunque el termómetro marcará altas temperaturas. Habrá vientos del noreste al norte, con velocidades entre 10 y 30 km/h, alcanzando rachas de 40 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 33°C.

Termómetro que marca 29° en la rambla de Punta Carretas. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

En la región del Centro-Sur se espera que predomine un cielo claro a algo nuboso, sin precipitaciones para la mañana. Al llegar la parte final del día, el cielo estará algo nuboso con temperaturas elevadas y hay posibilidad de ráfagas de viento norte de hasta 50 km/h. La mínima pronosticada es de 15°C y la máxima de 32°C.

Hacia el Este, el pronóstico indica para la mañana una alternancia entre cielo algo nuboso y períodos de mayor cobertura nubosa, sin eventos significativos. La tarde y principio de noche serán claras y algo nubosas, con vientos del sector norte de 10 a 40 km/h y rachas que podrían llegar a 50 km/h en las zonas costeras. Se prevé una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 29°C.

En Punta del Este, el inicio del domingo estará marcado por cielos parcialmente despejados a nubosos, con condiciones atmosféricas estables. Durante la tarde/noche se prevé un clima claro a algo nuboso, con vientos del noreste al sector norte de 10 a 40 km/h, y rachas de viento que pueden alcanzar los 50 km/h. Los termómetros registrarán temperaturas entre 17°C y 27°C.

Finalmente, para Montevideo y el Área Metropolitana se anuncia una mañana de cielos algo nubosos a nubosos con etapas de mejoría. La tarde y comienzos de la noche se presentarán con cielos claros y se podría registrar un aumento en las temperaturas. Se esperan vientos del noreste pasando al norte, que podrían alcanzar los 40 km/h, y rachas que podrían llegar hasta los 50 km/h. Se anticipa una mínima de 16°C y una máxima de 32°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.