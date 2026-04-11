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¿Cómo estará el clima este domingo 12 de abril de 2026? El pronóstico de Inumet para todo el país

Se pronostica una jornada con abundante nubosidad y condiciones inestables en distintas regiones del país, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y los 26°C.

El País
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11/04/2026, 19:18
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Fachada del Hotel Sofitel Carrasco con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Fachada del Hotel Sofitel Carrasco con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el domingo 12 de abril se prevé una jornada con abundante nubosidad y condiciones inestables en distintas regiones del país, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y los 26°C.

En la zona noroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, acompañado de nieblas y neblinas, con precipitaciones y tormentas aisladas. Durante la tarde y la noche, el cielo se mantendrá algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto y presencia de neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones aisladas. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 26°C.

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Para el noreste, se espera una mañana con cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas y precipitaciones junto a tormentas aisladas. Hacia la tarde y noche, el cielo continuará nuboso con períodos de cubierto, acompañado de neblinas y bancos de niebla, con precipitaciones y probables tormentas. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 26°C.

En el suroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, con mejora gradual, junto a nieblas y neblinas y precipitaciones aisladas. Durante la tarde y la noche, se prevé cielo algo nuboso con períodos de nuboso y presencia de neblinas. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 25°C.

Para la zona centro-sur, la mañana estará caracterizada por cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas, y precipitaciones junto a tormentas aisladas. En la tarde y noche, el cielo se mantendrá nuboso con períodos de cubierto, acompañado de neblinas y bancos de niebla, con probables precipitaciones escasas. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 24°C.

En el este, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas y precipitaciones junto a tormentas aisladas. Durante la tarde y la noche, el cielo continuará nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y se prevén precipitaciones. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 25°C.

Para Punta del Este, se espera una mañana con cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas y precipitaciones aisladas. Hacia la tarde y noche, el cielo estará nuboso con períodos de cubierto, con mejora, acompañado de neblinas y precipitaciones escasas y aisladas. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 22°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, con mejora gradual, junto a nieblas y neblinas y precipitaciones aisladas. Durante la tarde y la noche, el cielo se mantendrá nuboso con presencia de neblinas. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 22°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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