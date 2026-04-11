¿Cómo estará el clima este domingo 12 de abril de 2026? El pronóstico de Inumet para todo el país

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el domingo 12 de abril se prevé una jornada con abundante nubosidad y condiciones inestables en distintas regiones del país, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y los 26°C.

En la zona noroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, acompañado de nieblas y neblinas, con precipitaciones y tormentas aisladas. Durante la tarde y la noche, el cielo se mantendrá algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto y presencia de neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones aisladas. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 26°C.

Para el noreste, se espera una mañana con cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas y precipitaciones junto a tormentas aisladas. Hacia la tarde y noche, el cielo continuará nuboso con períodos de cubierto, acompañado de neblinas y bancos de niebla, con precipitaciones y probables tormentas. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 26°C.

En el suroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, con mejora gradual, junto a nieblas y neblinas y precipitaciones aisladas. Durante la tarde y la noche, se prevé cielo algo nuboso con períodos de nuboso y presencia de neblinas. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 25°C.

Para la zona centro-sur, la mañana estará caracterizada por cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas, y precipitaciones junto a tormentas aisladas. En la tarde y noche, el cielo se mantendrá nuboso con períodos de cubierto, acompañado de neblinas y bancos de niebla, con probables precipitaciones escasas. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 24°C.

En el este, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas y precipitaciones junto a tormentas aisladas. Durante la tarde y la noche, el cielo continuará nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y se prevén precipitaciones. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 25°C.

Para Punta del Este, se espera una mañana con cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas y precipitaciones aisladas. Hacia la tarde y noche, el cielo estará nuboso con períodos de cubierto, con mejora, acompañado de neblinas y precipitaciones escasas y aisladas. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 22°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, con mejora gradual, junto a nieblas y neblinas y precipitaciones aisladas. Durante la tarde y la noche, el cielo se mantendrá nuboso con presencia de neblinas. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 22°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.