El primer sorteo del 5 de Oro en mayo de 2026 se correrá de fecha: cuándo será y por qué se cambia

El 5 de Oro tendrá su próximo sorteo este lunes 4 de mayo de 2026. Será a las 22:00 horas, como es habitual y se transmitirá a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

Habitualmente, el segundo sorteo de cada semana se realiza los domingos. Sin embargo, con la celebración del Día Internacional de los Trabajadores este viernes 1º de mayo, esta edición del 5 de Oro se correrá un día y pasará para el lunes, como suele ocurrir cuando hay un feriado entre un sorteo y otro.

Este sorteo cuenta con un pozo de Oro de $ 8.400.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 9.600.000. Entre ambos pozos, repartirá aproximadamente $ 18.000.000, tal como lo informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

El último sorteo fue el miércoles, cuando salieron los siguientes números ganadores: 1, 8, 18, 19, 26 y la bolilla extra 48, para el de Oro; y 2, 13, 32, 34 y 45, para el Revancha.

Los distintos pozos de este sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:

Pozo de Oro: 1 acierto

Pozo Revancha: 0 aciertos

Pozo de Plata: 1 acierto

¿Cómo jugar al 5 de Oro y hasta qué hora se puede participar?

Se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Mujer coloca bolillas del 5 de Oro. Foto: Natalia Rovira/Archio El País

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77. Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.