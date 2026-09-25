El 5 de Oro vuelve a tener un pozo millonario: este domingo 27 de setiembre reparte unos $ 102 millones
Tras el sorteo del miércoles 23 de setiembre, el 5 de Oro con Revancha llega a una nueva edición con unos US$ 2,4 millones en juego. Las apuestas ya pueden realizarse.
El 5 de Oro con Revancha tendrá este domingo 27 de setiembre un nuevo sorteo millonario. Los pozos acumulados alcanzan aproximadamente los $ 102 millones, equivalentes a más de US$ 2,4 millones.
El monto millonario creció luego del sorteo realizado el miércoles 23 de setiembre, en el que el Pozo de Oro quedó vacante. El Pozo Revancha, en cambio, sí tuvo un ganador: la apuesta ganadora fue realizada a través de la web de La Banca.
Mientras el Revancha tiene un pozo de $ 8.400.000 para el próximo domingo; el Oro sortea $ 93.600.000.
¿Qué números salieron en el 5 de Oro del miércoles 23 de setiembre?
En el sorteo del miércoles, los cinco números del 5 de Oro fueron 14, 16, 32, 40 y 46, mientras que la bolilla extra fue el 8.
En la Revancha, en tanto, los números sorteados fueron 1, 20, 27, 29 y 42.
Cómo apostar al próximo 5 de Oro con Revancha
Para jugar al 5 de Oro de este domingo 27 de setiembre, hay que elegir cinco números entre el 1 y el 48. La jugada tiene un costo de $ 50 para participar únicamente del sorteo de 5 de Oro. Por $ 20 adicionales, se puede jugar con los mismos números también en el sorteo Revancha.
Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del sorteo en los locales de la red Hoy Juega, que reúne a las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.
Otra opción es participar por vía telefónica a través del 0905 0012. En este caso, la jugada incluye tanto el 5 de Oro como la Revancha y tiene un costo total de $ 77. De ese monto, $ 70 corresponden a la participación en ambos sorteos y $ 7 al servicio, con IVA incluido.
También es posible jugar por internet a través del sitio web de La Banca o mediante la aplicación La Banca Mobile. En estas modalidades, las apuestas se pueden realizar hasta las 21:00 horas del día del sorteo.
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