El 5 de Oro vuelve a tener un pozo millonario: este domingo 27 de setiembre reparte unos $ 102 millones

El 5 de Oro con Revancha tendrá este domingo 27 de setiembre un nuevo sorteo millonario. Los pozos acumulados alcanzan aproximadamente los $ 102 millones, equivalentes a más de US$ 2,4 millones.

El monto millonario creció luego del sorteo realizado el miércoles 23 de setiembre, en el que el Pozo de Oro quedó vacante. El Pozo Revancha, en cambio, sí tuvo un ganador: la apuesta ganadora fue realizada a través de la web de La Banca.

Mientras el Revancha tiene un pozo de $ 8.400.000 para el próximo domingo; el Oro sortea $ 93.600.000.

¿Qué números salieron en el 5 de Oro del miércoles 23 de setiembre?

Bolillas del 5 de Oro Revancha. Foto: La Banca.

En el sorteo del miércoles, los cinco números del 5 de Oro fueron 14, 16, 32, 40 y 46, mientras que la bolilla extra fue el 8.

En la Revancha, en tanto, los números sorteados fueron 1, 20, 27, 29 y 42.

Cómo apostar al próximo 5 de Oro con Revancha

Para jugar al 5 de Oro de este domingo 27 de setiembre, hay que elegir cinco números entre el 1 y el 48. La jugada tiene un costo de $ 50 para participar únicamente del sorteo de 5 de Oro. Por $ 20 adicionales, se puede jugar con los mismos números también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del sorteo en los locales de la red Hoy Juega, que reúne a las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Otra opción es participar por vía telefónica a través del 0905 0012. En este caso, la jugada incluye tanto el 5 de Oro como la Revancha y tiene un costo total de $ 77. De ese monto, $ 70 corresponden a la participación en ambos sorteos y $ 7 al servicio, con IVA incluido.

También es posible jugar por internet a través del sitio web de La Banca o mediante la aplicación La Banca Mobile. En estas modalidades, las apuestas se pueden realizar hasta las 21:00 horas del día del sorteo.