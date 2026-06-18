¿Dónde apostó el ganador del pozo de más de medio millón de dólares en el 5 de Oro del 17 de junio?

Un apostador ganó un premio de $ 27.201.086 por acertar en el pozo Revancha del sorteo de 5 de Oro realizado este miércoles 17 de junio de 2026, lo que equivale a US$ 676.684.

El ganador de la fortuna jugó en la subagecia 94/00 de La Banca de Montevideo en la edición que repartía $ 44.400.000 en sus pozos acumulados: los $ 27.201.086 del Revancha y $ 17.814.351.

Este subagente está ubicado en la direccion Av. Daniel Fernández Crespo 1759, dentro del barrio montevideano de Cordón. Se trata de un Abitab ubicado junto a La Trastienda.

En tanto, el pozo de Plata de este miércoles 17 de junio tuvo un ganador que apostó en el subagente 16/39 de La Banca de Las Piedras, en el departamento de Canelones. Este pozo acumulaba $ 694.701, que fueron todos para este afortunado.

La bolillas ganadoras en el sorteo del 5 de Oro de este miércoles 17 de junio fueron las siguientes:



Números del pozo de Oro: 19, 24, 27, 32, 44. Bolilla Extra: 45.

Números del pozo Revancha: 2, 8, 15, 16, 22.

Cambia la fecha del próximo sorteo del 5 de Oro

La fecha del próximo 5 de Oro es el lunes 22 de junio de 2026, lo que representa un cambio de fecha debido al feriado de este viernes 19 de junio, ya que normalmente se habría realizado el domingo. El sorteo se realizará a las 22:00 horas, como es habitual y se transmitirá a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

Este sorteo cuenta con un pozo de Oro de $ 26.800.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 5.900.000. Entre ambos pozos, repartirá aproximadamente $ 32.700.000, tal como lo informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

Bolillero del 5 de Oro con Revancha. Foto: Natalia Rovira/El País.

¿Qué hacer si se gana el 5 de Oro?

El ganador de cualquiera de los pozos del 5 de Oro o un representante de este debe acudir a la sede del organismo con su boleta. La Dirección es la que constata y verifica el acierto.

Hay solo una sede de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas en el país: en Ciudad Vieja (Cerrito 220).

Luego de constatarse la validez de la jugada, la persona debe asistir a una sucursal de La Banca para continuar con el proceso. La sede central queda en el barrio Aguada (Lima 1582).

Cartel del 5 de Oro. Foto: Leonardo Mainé/El País

Después de esto, se efectúa el cobro del dinero en el siguiente sorteo del 5 de Oro. En un intercambio televisado, la escribana del sorteo entrega el cheque al ganador, un representante que este envíe o un funcionario del banco del que es cliente.

Estos pasos se deben seguir en los primeros 30 días corridos a partir del sorteo, dado que si se excede este plazo pierde validez.

El 5 de Oro también tiene otros premios menores. Se cobra $ 8.000 si se aciertan cuatro números de cinco; $ 1.600 si se aciertan tres más la bolilla extra; $ 400 con tres números; $ 160 si se aciertan dos y la extra; y $ 60 al acertarle a dos.

Estos premios se pueden cobrar en las agencias y subagencias de Quinielas.