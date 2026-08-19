Día de la Trabajadora Doméstica: quiénes tienen el día libre este 19 de agosto y cómo se cobra por trabajar

Este miércoles 19 de agosto se celebra el Día de la Trabajadora Doméstica, una conmemoración que configura un feriado pago no laborable para los sectores incluidos.

El asueto comprende a los empleados domésticos de las distintas categorías establecidas por el gobierno nacional.

A quiénes incluye el Día de la Trabajadora Doméstica

En esta fecha corresponde un día de descanso para las categorías laborales "general", "cocina" y "cuidados" del grupo 21 de los Consejos de Salarios, "trabajo doméstico", que comenzaron a regir dentro del sector del trabajo doméstico a partir de julio de 2026.

La categoría general comprende las siguientes tareas:



Limpieza habitual

Mantenimiento del hogar

Lavado

Planchado

Realización de mandados

Atención de espacios comunes o exteriores

Cuidado de mascotas

Otras actividades asociadas a la organización doméstica

En tanto, la categoría cocina abarca a quienes desempeñen estas funciones:



Elaboración de comidas

Manipulación de ingredientes

Planificación de menús

Por último, la categoría de cuidados comprende a los trabajadores cuya tarea principal sea el cuidado directo y habitual de niños, adolescentes y personas mayores o personas con distintos grados de dependencia.

Servicio de niñera. Foto: Banco de imágenes

Cómo se cobra por trabajar en este feriado

Para los trabajadores comprendidos bajo este feriado, una de las preguntas más comunes es cómo se remunera por no trabajar.

Al ser considerado un feriado no laborable pago, si una persona no trabaja, cobra igual. Pero, de trabajar, debe percibir una remuneración doble, como establece el artículo 18 de la ley N° 12.590.

Este mismo régimen aplica para los feriados que se celebran el 1º de enero, 1º de mayo, 25 de agosto y 25 de diciembre.

Cobro en pesos uruguayos. Foto: Estefanía Leal/El País.

Por esto, tal como explica el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en su sitio web, si un trabajador mensual trabaja un feriado pago, como se lo denomina, deberá cobrar el mes completo, más un día. Este día extra se calcula dividiendo el sueldo entre 30.

Cabe recordar que en agosto todavía queda un feriado por celebrarse en Uruguay. Se trata del 25 de agosto, fecha de la Declaratoria de la Independencia. Esta fecha patria significará un feriado no laborable para todos los uruguayos.

Para ver la lista entera de feriados que hay en Uruguay durante este 2026, hacer clic en este enlace.