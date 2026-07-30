¿Cuándo vuelve a abrir la agenda de vacunas contra el meningococo? La fecha de agosto marcada por el gobierno

El gobierno fijó una fecha para volver a abrir la agenda de vacunación contra el meningococo después de la primera tanda, en medio de una preocupación masiva de padres buscando inocular sus hijos ante un “aumento inusual” de casos de una enfermedad potencialmente grave.

Se van a habilitar 9.000 cupos para vacunas gratis, más del doble que los otorgados previamente, según la directora general de la Salud, Laura Llambí.

Cuándo reabre la agenda de vacunación contra meningococo

El gobierno dio a conocer que la agenda web se rehabilitará a partir del lunes 3 de agosto de 2026 para inocular contra el meningococo a niños de 9 y 10 años. También se reabrirá el registro para los jóvenes de 11 a 15 años que se quedaron sin cupo en la tanda inicial.

De acuerdo con un comunicado, ese día llegan 300.000 dosis de vacunas MenFive (MenACWXY) que permitirán cubrir a estos grupos etarios, mientras que también se buscará comprender a los que resta sumar (personas de 2 a 8 años y de 16 a 18 años). El gobierno añade que más adelante informará acerca de la apertura de agenda para estos tramos de edad ya que todavía no hay una fecha establecida para su registro web.

¿Cómo agendarse para la vacuna contra el meningococo?

Las personas interesadas en agendar una cita para vacunar a un menor que se encuentre entre los grupos comprendidos, deberán ingresar a este enlace de la página web del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Vacunatorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Foto: Presidencia.

Una vez hecho el registro, es importante que las familias lleven la cédula de identidad del niño o adolescente anotado al vacunatorio, ya que allí se procederá a la verificación de que el joven agendado es que va a recibir la dosis gratuita de MenFive, que cubre contra los serogrupos A, C, W, X e Y.

Creciente demanda por la vacuna y respuesta del gobierno

El pasado lunes 27 de julio se abrió la agenda para brindar los primeros cupos de la vacuna y se “agotaron rápidamente”, dijo Llambí. Al poco rato ya se habían agendado unos 4.000 adolescentes para vacunarse esta semana.

Con 23 casos confirmados y siete fallecidos, Uruguay atraviesa desde hace semanas un aumento de infecciones causadas por la bacteria Neisseria meningitidis (meningococo), que puede presentarse como meningitis (meningoencefalitis) o como una enfermedad invasiva con shock séptico (púrpura fulminante).

Mujer recibiendo una vacuna. Foto: Archivo El País.

Ante ello, la demanda por las vacunas gratuitas creció rápidamente, lo que llevó a agotar los cupos disponibles. En respuesta, el gobierno logró que las 300.000 dosis proyectadas para arribar al territorio uruguayo a fines de agosto, finalmente lleguen la próxima semana.

Después de esa llegada de vacunas, se sumarán otras 40.000 dosis que arribarán a Uruguay cerca del 20 de agosto.

“Estas vacunas existían en el país hace muchos años, pero solo se accedía a ellas comprándolas. Desde el 2025 se incorporaron al esquema de vacunación de forma gratuita” para sectores específicos de la población, indicó Llambí.