¿Cuándo se sortea el próximo 5 de Oro? Esta es la fecha del último sorteo de junio de 2026
Una nueva edición del popular juego oficial se llevará a cabo en su horario habitual y se podrá seguir en vivo por El País. Los pozos alcanzan aproximadamente los $ 20.700.000. Mirá cómo participar.
El 5 de Oro tendrá su próximo sorteo este domingo 28 de junio de 2026. Será a las 22:00 horas, como es habitual y se transmitirá a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.
Este sorteo cuenta con un pozo de Oro de $ 15.000.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 5.700.000. Entre ambos pozos, repartirá aproximadamente $ 20.700.000, tal como lo informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.
El último sorteo fue el jueves, cuando salieron los siguientes números ganadores: 13, 28, 31, 34, 41 y la bolilla extra 9, para el de Oro; y 2, 32, 34, 44 y 47, para el Revancha.
Los distintos pozos de este sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:
- Pozo de Oro: 0 aciertos
- Pozo Revancha: 1 acierto
- Pozo de Plata: 0 aciertos
¿Cómo jugar al 5 de Oro y hasta qué hora se puede participar?
Se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.
Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.
Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77. Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.
También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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