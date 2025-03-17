¿Cuándo se habilitan los pases entre liceos? Mirá la fecha clave para cambiar de liceo este 2025

Redacción El País

La Dirección General de Educación Secundaria (DGES) informó que en abril de 2025 se habilitan nuevamente los pases entre liceos públicos. También detalló que, en caso de querer pasar a una UTU o a un liceo privado, los alumnos deberán hacer la solicitud en el último liceo donde se cursó.

Por otro lado, para cursos 2º y 3º de bachillerato, quienes cursaron en 2024 en liceos públicos deben solicitar pase en el último liceo donde estuvieron inscriptos, agregó la DGES.

Para estos mismos cursos, quienes ingresan o reingresan a los liceos públicos en el 2025 y desean cursar en Canelones, Maldonado o Montevideo deben dirigirse a la Reguladora de Inscripción Liceal correspondiente. En los otros departamentos las solicitudes de pase se realizan directamente en el liceo al cual desean asistir.

Para los otros planes de estudio "las solicitudes de pase se realizan directamente en el liceo al cual quieren asistir", agregó el sitio web.

Cómo ver qué liceo me tocó

En este comienzo del año lectivo, la DGES todavía tiene disponible una herramienta para que todos los alumnos que ingresan a un liceo público en 2025 puedan despejar una duda muy recurrente por estos días: ¿qué liceo me tocó?

Estudiantes de liceo realizando una prueba. Foto: AFP

Para cursos de ciclo básico y 1º de bachillerato se puede verificar qué liceo le fue asignado a cada alumno a través de este enlace. Para obtener dicha información se debe contar con el número de cédula o de pasaporte con el que fue inscrito.

La herramienta indica la dirección del liceo, en qué plan está el alumno, curso, estado de la inscripción y turno para asistir a clase: diurno (en la mañana), intermedio (tarde) o vespertino (tarde-noche).