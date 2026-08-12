Cuándo se celebrará el Día de las Marías en Uruguay este 2026

El sábado 15 de agosto de 2026 se celebra el Día de las Marías, también conocido como Día de la Asunción de la Virgen en España. Es una conmemoración central dentro del calendario católico que se celebra en diversos países, entre los que destacan España, Italia, México, Argentina, Colombia y Uruguay.

La fecha está centrada en la Virgen María, quien, tras finalizar su vida terrestre, fue elevada al cielo en cuerpo y alma, según la doctrina católica.

Desde el catolicismo, se señala que el Día de las Marías no es únicamente una celebración en honor a la Virgen, sino que también representa una jornada vinculada con la esperanza, particularmente enfocada en la vida después de la muerte.

En diversas ciudades alrededor del mundo, esta fecha se celebra con misas, procesiones y otras manifestaciones similares. En la tradición popular uruguaya, además de su significado religioso, la jornada suele relacionarse al saludo a todas las personas llamadas María, nombre que además es uno de los más tradicionales en el territorio.

Por qué se celebra cada 15 de agosto el Día de las Marías en Uruguay

Según indica Vatican News, la fecha del 15 de agosto fue fijada durante el siglo V. Sin embargo, no se convirtió en una festividad católica oficial hasta 1950, cuando el entonces papa Pío XII proclamó el dogma de la Asunción.

El dogma sostiene que María fue elevada al cielo sin experimentar la muerte en el sentido tradicional, un privilegio que la Iglesia atribuye a su condición de Madre de Dios.

En Uruguay, el 15 de agosto no forma parte de los feriados nacionales no laborables. Sin embargo, la comunidad católica mantiene vigente la conmemoración mediante la realización de actividades religiosas en gran parte del territorio nacional.