¿Cuándo es el Día del Centro en marzo 2026? Regresan los descuentos a Montevideo por la vuelta a clases

El Día del Centro ya tiene fecha establecida para marzo de 2026 y se trata de una oportunidad para aprovechar los descuentos de los locales ubicados en la zona céntrica de Montevideo, que promocionan con motivo del comienzo de clases.

El Grupo Centro, Cordón y Ciudad Vieja, que nuclea a comercios de la zona, anunció que la tercera edición es este 2026 entrante se realiza este jueves 5 y viernes 6 de marzo. Además, la página web de Paseo Centro anunció que los descuentos continuarán el sábado 7.

Esta edición del Día del Centro brinda la oportunidad perfecta para que los padres puedan comprar ropa, materiales escolares u otros útiles para sus hijos en esta vuelta a clases.

Desde hace varias ediciones, este evento se acompaña de una medida adicional que facilita la movilidad, sobre todo para aquellos que se trasladan en auto. Quienes asistan podrán contar con tres horas de estacionamiento gratuito por día y por vehículo, tanto en los parkings habilitados como en el tarifado.

Niños de escuela en el regreso a clases. Foto: Archivo El País

Además de las rebajas y los beneficios, los visitantes podrán disfrutar de propuestas gastronómicas y culturales.

Cómo saber qué comercios están adheridos al Día del Centro

El Día del Centro es una apuesta del Grupo Centro que busca incentivar la circulación y el consumo en los barrios Centro, Cordón y Ciudad Vieja, ya sea como paseo de compras o como espacio de ocio y disfrute gastronómico.

Para conocer la lista completa de locales adheridos, se puede consultar en el sitio web de Paseo Centro, chequear si el local tiene un afiche con motivo del día o consultar en el lugar. Entre ellos se encuentran tiendas de ropa, jugueterías, librerías, restaurantes y mucho más.

Un persona carga bolsas con compras en un centro comercial.

El evento cuenta con el apoyo de la Intendencia de Montevideo y de Uruguay Natural.