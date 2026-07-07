Cuándo es el Día del Amigo 2026 en Uruguay y cuál es la razón histórica de su celebración en el país

El Día del Amigo 2026 se celebrará en Uruguay el 20 de julio, al igual que en otros países del mundo como Argentina, Chile y Brasil. Es una fecha propia, que difiere de la establecida por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A la fecha de la ONU, fijada para el 30 de julio de cada año, en realidad se denomina "Día Internacional de la Amistad" y partió de una propuesta de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

El día se designó como tal en la Asamblea General en 2011, "con la idea de que la amistad entre los pueblos, los países, las culturas y las personas puede inspirar iniciativas de paz y presenta una oportunidad de tender puentes entre las comunidades".

"La ONU alienta a los gobiernos, las organizaciones internacionales y los grupos de la sociedad civil a celebrar eventos, actividades e iniciativas que contribuyan a los esfuerzos de la comunidad internacional para promover un diálogo entre civilizaciones, solidaridad, comprensión mutua y reconciliación", indica el sitio web de la ONU.

Por qué el Día del Amigo es el 20 de julio en Uruguay

La fecha surge del psicólogo y odontólogo argentino Enrique Febbraro, quien en 1969 se mostró sumamente conmovido por la llegada de Neil Amstrong a la Luna. Entendió que el acontecimiento hermanaba a todos las personas, más allá de su etnia, religión o ideología.

Neil Armstrong en la Luna

Por esta razón, escribió miles de cartas a todo el mundo. Ser socio del Rotary Club lo ayudó a generar los contactos. Se sostiene que le contestaron 700 personas y que todas se mostraron afín a celebrar el Día del Amigo en el aniversario de la llegada a la Luna. Con los años finalmente logró que su idea se celebrara en los países antes mencionados.

La influencia y esfuerzo de Enrique Febbraro para celebrar el Día del Amigo

"Fue una vieja ocurrencia de cuando era locutor en Radio Argentina. En esos días, el gobierno nos daba una lista con las celebraciones que había que evocar todos los días. Era una cantidad enorme de fechas patrióticas, pero no había ninguna virtud que se festejara. Y mi idea era festejar el Día del Amigo", había dicho Febbraro al diario La Voz del Interior, de Córdoba, Argentina, antes de fallecer en 2008.

Febbraro dijo que la amistad era "la virtud más sobresaliente porque es desinteresada de todas maneras (...) El amigo es una persona real, que ronca, que tiene mal carácter y que uno lo aguanta porque lo conoce", sentenció.