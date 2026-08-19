Cómo ser familia socializadora de Fundappas y criar un perro guía

La Intendencia de Montevideo (IMM) organizó un encuentro dentro de su edificio sede con el objetivo de acercar y brindar información acerca del trabajo hecho por la Fundación de Apoyo al Perro de Asistencia del Uruguay (Fundappas).

Fundappas cría, entrena y entrega gratuitamente perros guía para personas con discapacidad visual, además de perros de asistencia para niños con trastorno del espectro autista (TEA).

Encuentro por programa de familias socializadoras de Fundappas Foto: Intendencia de Montevideo.

Fundada en el año 2006, este proyecto se convirtió en la primera escuela integral de perros de asistencia en el Uruguay, según lo comunicado por el organismo capitalino.

Dentro de los trabajos que realiza la fundación alrededor de los animales, se destaca el programa Familias Socializadoras. Este se enfoca en los cachorros que transcurren su primer año de vida. Su crianza se da bajo el brazo de familias voluntarias que les enseñan herramientas y habilidades fundamentales para poder desarrollarse con seguridad y tranquilidad en distintos entornos cotidianos que puedan afrontar.

Durante esta etapa se inculca el viaje en transporte público, su comportamiento alrededor de grandes volúmenes de personas, recorrer espacios comerciales, y su respuesta de manera adecuada en diversas situaciones básicas durante el cumplimiento de su futuro rol.

Este proceso, que se enfoca en los primeros 8 a 12 meses de vida, puede extenderse por casi dos años, involucrando el compromiso de profesionales, personas voluntarias y las familias socializadoras, contribuyendo a fortalecer la autonomía y seguridad de quienes serán futuros guías o acompañantes.

Encuentro por programa de familias socializadoras de Fundappas Foto: Intendencia de Montevideo.

Según explica la fundación en su sitio web, cada uno de los perros que se entrega tiene un costo aproximado de US$ 15.000 y Fundappas lo realiza de forma gratuita. Para su financiación, recibe el apoyo de organismos estatales como la IMM, Mides o la Facultad de Veterinaria, entre otros; mientras que explican que más del 80% de la financiación de la escuela es gracias a las colaboraciones de instituciones privadas o de particulares.