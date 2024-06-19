¿Cómo se ve afectado el transporte este miércoles 19 de junio? Los cambios en los ómnibus durante el feriado

Redacción El País

Este miércoles 19 de junio se celebrará un feriado laborable por el natalicio de José Gervasio Artigas. Al igual que otros asuetos, esto provocará modificaciones en el transporte.

Se trata de una fecha en la que, además de la conmemoración oficial al prócer, se celebran actos en escuelas y liceos de todo el país, con el motivo de la promesa y jura de la bandera, y suelen tener lugar reuniones familiares con motivo del Día del Abuelo. En este sentido, es pertinente estar al tanto de los cambios en los horarios de ómnibus.

Qué frecuencia tienen los ómnibus el 19 de junio

En el caso de los ómnibus suburbanos, su frecuencia será la misma de los sábados, según indicó el coordinador del Área Metropolitana del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Joselo Hernández, a través de la red social X.

Además, informó que habrá turnos especiales por los festejos por el 260° aniversario del natalicio de Artigas que tendrá lugar en la Plaza Artigas de Sauce, Canelones. "Recomendamos consultar previamente a las respectivas empresas", expresó.

Este miércoles 19, feriado laborable, los servicios suburbanos funcionarán como sábado. Habrán turnos especiales por los festejos en la ciudad de Sauce. Recomendamos consultar previamente a las respectivas empresas. pic.twitter.com/1kpcxlIROn — Joselo Hernández (@JoseloHernand) June 17, 2024

En tanto, para los ómnibus urbanos, el sitio web del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) ya tiene disponibles los horarios de los ómnibus que regirán este miércoles. Estos se consultan seleccionando la línea deseada y el tipo de horario denominado "Horario Especial - 19 de Junio".

Servicio del taxi el 19 de junio

En cuanto al funcionamiento de taxis, Óscar Dourado, presidente de la Gremial Única del Taxi, indicó a El País que "va a ser normal".

Hombre pagando un viaje en taxi. Foto: Archivo El País

"Es un feriado en el que mucha gente trabaja y que no genera una gran adhesión en la disminución de la flota en ninguno de los servicios del taxi", sostuvo.