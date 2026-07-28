Cómo anotarse a la prueba Acredita EMS: fechas de exámenes, plazos de inscripción y requisitos de ANEP

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) brindó detalles de la inscripción de un nuevo Acredita EMS, el programa que permite a adultos acreditar la educación media superior mediante una prueba presencial.

Sus inscripciones están abiertas desde el 14 de julio hasta el 2 de setiembre de 2026 y se pueden realizar mediante el sitio web de ANEP . Los exámenes se tomarán el 28 de noviembre y 5 de diciembre en formato presencial en las sedes habilitadas en todo el país, según informó el organismo.

El espacio está dirigido para personas de 27 años de edad o más, cumplidos al inicio del periodo de inscripción. Aquellos postulantes que tengan entre 24 a 26 años, al comienzo del periodo de la inscripción, deberán probar que no han participado en exámenes ni han cursado la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) en los años 2025 y 2026.

Aquellas personas que hayan aprobado Acredita EB (Educación Básica) deberán transcurrir un periodo mínimo de tres años entre dicha acreditación y la inscripción para este apartado. Para esta ocasión se encuentran habilitados aquellos que aprobaron entre 2020 y 2023 inclusive.

Requisitos para anotarse a Acredita EMS 2026

Completar el formulario de inscripción online

Tener 27 años o más a la hora del inicio del periodo de inscripción.

Presentar la Fórmula 05 para constatar el egreso del Ciclo Básico del postulante firmado por el Director y Secretario del Liceo o la Fórmula 69 (o constancia legible) de aprobación completa de Educación Media Básica, con firma y sello institucional.

No se permite tener ninguna asignatura pendiente de Educación Media Básica para postularse a la inscripción.

Durante este proceso el postulante deberá elegir una de las sedes de ANEP donde desee realizar la prueba. En caso de que la cantidad de inscriptos supere la capacidad del local seleccionado, se seleccionará otro centro dentro del mismo departamento para realizar dicho examen.

Fachada del edificio sede de la Administracion Nacional de Educacion Publica. Foto: Leonardo Maine/Archivo El Pais

Cómo anotarse para participar en Acredita EMS 2026

Las inscripciones se realizan de manera totalmente online dentro del sitio oficial de ANEP dentro de este enlace .

Sin embargo, el organismo aclara que la inscripción no necesariamente garantiza cupo para la realización de la misma. Si la cantidad de personas inscriptas, y posteriormente habilitadas, supera la capacidad disponible, los cupos serán asignados mediante sorteo.

Aquellos postulantes que hubiesen estado habilitados pero no resulten seleccionados por esta posible situación, tendrán prioridad para participar en la próxima edición según las condiciones que establezca ANEP.